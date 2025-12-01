Millie Bobby Brown, actriz británica especialmente conocida por su participación en la famosa serie Stranger Things, sorprendió a sus fanáticos al anunciar oficialmente su cambio de nombre.

El anuncio fue dado a conocer durante la reciente gira promocional de la quinta y última temporada de la exitosa serie, poniendo fin a semanas de rumores y despertando el interés del público sobre las razones detrás de esta decisión.

Este es el nuevo nombre legal de la actriz de Stranger Things

Durante una entrevista junto con su compañero de reparto Noah Schnapp, la actriz fue cuestionada sobre su nombre completo. Entre bromas y especulaciones, Brown aclaró que su nombre legal ya no incluye “Bobby” ni “Brown”, sino que ahora es Millie Bonnie Bongiovi y con esta revelación, la protagonista de Enola Holmes confirmó que dejó atrás tanto su nombre artístico como su apellido de nacimiento.

El cambio responde a dos motivos principales; en primer lugar, la actriz explicó recientemente que “Bobby” nunca formó parte de su nombre real; era un apodo que adoptó en su niñez y que posteriormente se convirtió en su nombre artístico. Su nombre de nacimiento es Millie Bonnie Brown, pero la popularidad de “Bobby Brown” terminó institucionalizando un alias que ella misma aseguró haber utilizado “por diversión” en los inicios de su carrera.

En segundo lugar, la decisión también está vinculada con su vida personal; Brown contrajo matrimonio en 2024 con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, y desde entonces había mostrado apertura a adoptar el apellido de su esposo.

La actriz confirmó ahora que el cambio ya es oficial en sus documentos, consolidando esta nueva etapa familiar.

TAMBIÉN LEE: Los cinco estrenos más esperados de Netflix en diciembre de 2025

Aunque su nombre legal ahora es Millie Bonnie Bongiovi, todavía no se ha confirmado si adoptará este nombre también en su carrera profesional. En la industria audiovisual, muchos artistas mantienen sus nombres artísticos por razones de reconocimiento, continuidad contractual y posicionamiento mediático. Sin embargo, Brown no descartó la posibilidad de utilizar su nombre real en el futuro, especialmente en proyectos personales o independientes.

Por ahora, su figura pública sigue asociada a “Millie Bobby Brown”, un nombre convertido en marca cultural gracias al impacto de Stranger Things, su presencia en producciones cinematográficas y sus colaboraciones con marcas de belleza y moda.

YC