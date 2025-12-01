Dua Lipa en CDMX: Este es el precio de la experiencia gastronómica que vivió la cantante

Dua Lipa llegó a la Ciudad de México como parte de su Radical Optimism Tour, lo que tiene a muchos de sus fanáticos emocionados por los conciertos que dará esta noche en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, antes de una de las noches más esperadas, la cantante se dio una vuelta por uno de sus restaurantes favoritos de la ciudad.

En diferentes oportunidades, la británica ha expresado su amor por México y su cocina, ya que es usual que durante sus visitas se le vea paseando por las calles de la capital y disfrutando de la comida de algunos de los restaurantes más distintivos de la metrópoli.

Uno de ellos es Contramar Roma, un restaurante especializado en mariscos que parece ser el favorito de Dua, pues más de una vez tanto ella como sus amigos y equipo han degustado los platillos que ofrece este excepcional lugar.

Así que, si quieres vivir una experiencia similar a la de Dua o simplemente deseas conocer la manera en que la artista disfruta la ciudad, a continuación te compartimos todos los detalles del restaurante.

¿Cuánto cuesta comer en Contramar?

Como ya se mencionó anteriormente, Contramar es un lugar dedicado a los mariscos y todas sus variantes; sin embargo, también ofrece otro tipo de alimentos como sopas, ensaladas, postres y bebidas únicas.

Las entradas que más destacan en su menú son el Pulpo a la gallega, cuya preparación consta de pulpo cocido bañado en aceite de oliva extra virgen, papa, pimienta y sal. Su costo es de $495 pesos.

Otra de las estrellas es la Jaiba suave, la cual puedes encontrar por $850 pesos mexicanos, o las carnitas de atún acompañadas con especias, cilantro y cebolla, que están en $65 pesos.

Entre sus platos fuertes podrás encontrar Camarones al ajillo con un costo de 850 pesos por orden, así como pulpo a las brasas adobado con chile meco, el cual tiene un precio de mil 450 pesos.

Existen otras opciones más ligeras como los tacos salteados de camarón, cuya presentación se encuentra en 365 pesos. Además, podrás encontrar tostadas de atún y camarón en tan solo 380 pesos.

Para la parte de los postres, las opciones son variadas y comienzan con un merengue de fresa en 195 pesos y tartas de diferentes sabores al mismo costo.

Las bebidas, en cambio, dependiendo de tu elección o si contienen alcohol, oscilan entre los 50 y 280 pesos.

Si quieres consultar el menú completo, visita el siguiente enlace: https://contramar.com.mx/menucontramar.html.

¿Dónde está ubicado Contramar?

Contramar, el famoso restaurante al que acudió Dua Lipa durante su visita a la capital, se encuentra en Durango 200, en la colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Su ubicación lo coloca muy cerca de sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia y la primera sección del Bosque de Chapultepec, lo que lo vuelve un punto accesible tanto para turistas como para locales.

Dado que es uno de los lugares más concurridos de la zona, lo ideal es reservar con anticipación, ya que suele llenarse rápidamente.

Su horario de atención va de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana opera de 11:00 a 20:00 horas. En los alrededores, el estacionamiento disponible es limitado, por lo que tomar previsiones es recomendable.

En cuanto a precios, una visita para dos personas que incluya entradas, platos principales, bebidas y postres puede rondar entre los 3 mil y 4 mil 500 pesos, dependiendo de las elecciones del menú, cuyos costos tienden a ubicarse dentro de la gama media-alta.

