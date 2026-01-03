El activista y músico Roger Waters alzó la voz para pronunciarse en contra de las acciones de Estados Unidos en Venezuela, por las que se logró la detención del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, el ex de Pink Floyd instó a Donald Trump y a su gobierno a respetar el derecho soberano de las y los venezolanos.

El músico inglés recurrió, una vez más, a sus redes sociales para lanzar una diatriba en contra del gobierno de Estados Unidos y la invasión militar que cubrió el territorio de Venezuela esta madrugada.

Mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, viajan en uno de los buques de guerra, perteneciente al Estado Mayor Conjunto de EU, con destino a ser juzgados, tras ser imputados por el presunto delito de narcoterrorismo, miles reaccionan, alrededor del mundo, con respecto a la situación.

Uno de ellos es el exintegrante de Pink Floyd quien, con anterioridad, ha mostrado el repruebo que le genera el proceder del trumpismo y el gobierno republicano.

En un video titulado "Por el amor de Dios, Venezuela es una nación soberana, no se toca, gringos", Waters lamentó los hechos ocurridos durante la Determinación Absoluta, como se llamó al operativo militar de la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa , cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos".

El músico extendió su apoyo a la nación, expresando que, así como él, son millones, alrededor del mundo consternados por lo acaecido.

"Estamos con ustedes, ninguno de nosotros, alrededor del mundo, sólo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99 por ciento de todas las personas mundialmente estamos diciendo que deploramos sus acciones".

Frustrado, el guitarrista pidió al gobierno de Estados Unidos detener las acciones en contra de la autonomía del pueblo venezolano.

"Por Dios santo, madura, deja de comportarte como la gente de un patio de escuela, este es nuestro mundo, no el suyo".

Así, expresó que su activismo lo mantendrá pronunciándose en voz alta en pro de sus ideales:

"Si yo fuera un hombre de oración, estaría rezando por el presidente Maduro; no soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, un país en sufrimiento, por el actuar de la policía gringa".

