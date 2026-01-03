Con la magia que envuelve los primeros días del año y bajo la influencia luminosa de los astros, Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 3 al 4 de enero, un periodo ideal para atraer buena fortuna, armonizar emociones y abrir caminos de prosperidad.Viste, decora o rodéate de estos tonos y permite que la energía fluya a tu favor.El rojo activa tu fuerza y determinación; el blanco aclara tus pensamientos. Fin de semana ideal para iniciar planes y tomar decisiones valientes.El verde atrae estabilidad y crecimiento; el café te conecta con la seguridad. Disfruta del descanso y de los placeres sencillos.El amarillo ilumina tu mente; el azul equilibra tus emociones. Noticias y conversaciones importantes traen claridad.Colores de protección y calma espiritual. Excelente momento para convivir con la familia y sanar asuntos del pasado.El dorado atrae reconocimiento; el naranja enciende tu carisma. Brillas sin esfuerzo y contagias entusiasmo.Tonos que favorecen el orden y la sanación. Aprovecha el fin de semana para organizar tu espacio y tus ideas.El rosa armoniza el amor; el turquesa favorece acuerdos y equilibrio. La belleza y la paz te rodean.Colores de poder y transformación. Tu intuición está afilada; escucha tu voz interior antes de actuar.El morado eleva tu espiritualidad; el azul rey enfoca tus metas. Buen momento para reflexionar y planear viajes o estudios.El gris aporta madurez; el verde oscuro fortalece la estabilidad. Avanzas con paso firme hacia tus objetivos.Innovación y claridad mental. Ideas originales encuentran eco en las personas correctas.Colores de sensibilidad y protección espiritual. Conecta con tu intuición y permite que el descanso renueve tu energía. YC