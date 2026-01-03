Con la magia que envuelve los primeros días del año y bajo la influencia luminosa de los astros, Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 3 al 4 de enero, un periodo ideal para atraer buena fortuna, armonizar emociones y abrir caminos de prosperidad.

Viste, decora o rodéate de estos tonos y permite que la energía fluya a tu favor.

ARIES

Rojo intenso y blanco.

El rojo activa tu fuerza y determinación; el blanco aclara tus pensamientos. Fin de semana ideal para iniciar planes y tomar decisiones valientes.

TAURO

Verde esmeralda y café claro.

El verde atrae estabilidad y crecimiento; el café te conecta con la seguridad. Disfruta del descanso y de los placeres sencillos.

GÉMINIS

Amarillo y azul claro.

El amarillo ilumina tu mente; el azul equilibra tus emociones. Noticias y conversaciones importantes traen claridad.

CÁNCER

Plata y blanco perla.

Colores de protección y calma espiritual. Excelente momento para convivir con la familia y sanar asuntos del pasado.

LEO

Dorado y naranja.

El dorado atrae reconocimiento; el naranja enciende tu carisma. Brillas sin esfuerzo y contagias entusiasmo.

VIRGO

Beige y verde oliva.

Tonos que favorecen el orden y la sanación. Aprovecha el fin de semana para organizar tu espacio y tus ideas.

LIBRA

Rosa y turquesa.

El rosa armoniza el amor; el turquesa favorece acuerdos y equilibrio. La belleza y la paz te rodean.

ESCORPIO

Vino y negro elegante.

Colores de poder y transformación. Tu intuición está afilada; escucha tu voz interior antes de actuar.

SAGITARIO

Morado y azul rey.

El morado eleva tu espiritualidad; el azul rey enfoca tus metas. Buen momento para reflexionar y planear viajes o estudios.

CAPRICORNIO

Gris y verde oscuro.

El gris aporta madurez; el verde oscuro fortalece la estabilidad. Avanzas con paso firme hacia tus objetivos.

ACUARIO

Turquesa y plateado.

Innovación y claridad mental. Ideas originales encuentran eco en las personas correctas.

PISCIS

Lavanda y verde agua.

Colores de sensibilidad y protección espiritual. Conecta con tu intuición y permite que el descanso renueve tu energía.

