BTS, el fenómeno global del K-pop, regresará oficialmente a los escenarios con un concierto transmitido en vivo por Netflix , marcando uno de los momentos más esperados por su legión de fanáticos tras casi cuatro años de pausa.

El especial ha sido titulado BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG y será transmitido de forma exclusiva por la plataforma de streaming desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG.

Este concierto en directo será el primer espectáculo en vivo grupal de BTS desde que completaron el servicio militar obligatorio, reuniendo a los siete integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— sobre un mismo escenario internacional el 21 de marzo de 2026.

Netflix también prepara un documental titulado BTS: EL REGRESO, que se estrenará el 27 de marzo de 2026. Dirigido por Bao Nguyen, este largometraje ofrecerá una mirada íntima al proceso creativo del grupo durante la producción de ARIRANG, mostrando ensayos, composición musical y los desafíos personales y artísticos que enfrentaron durante su reencuentro y regreso a la música.

Además del concierto y el documental, BTS anunció la ARIRANG World Tour 2026-2027, una gira mundial que abarcará más de 80 conciertos en 34 regiones, incluyendo Asia, América del Norte, Europa, Medio Oriente y América Latina, lo que marca uno de los regresos más ambiciosos de la banda en la última década.

El especial de Netflix no solo representa el regreso escénico de BTS, sino también un hito para la plataforma, que ofrecerá por primera vez un espectáculo musical en vivo desde Corea con un alcance global.

Este esperado regreso ha generado gran expectativa entre el ARMY, que ha respondido con entusiasmo a las noticias sobre el nuevo álbum, los eventos en vivo y la gira mundial.

X / @NeflixLAT

¿Cuáles son los horarios de estreno en Netflix para Latinoamérica?

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 05:00 horas

Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 06:00 horas

Venezuela: 06:30 horas.

Puerto Rico: 07:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 08:00 horas.

