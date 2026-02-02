Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 3 al 8 de febrero

La primera semana de febrero llega con movimientos energéticos importantes que marcan diferencias claras entre los signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de Mizada Mohamed, del 3 al 8 de febrero hay signos que destacan por recibir mayor impulso de suerte, oportunidades económicas, avances profesionales y resultados positivos tras semanas de esfuerzo. La combinación de tránsitos planetarios favorece decisiones acertadas, crecimiento y estabilidad para algunos signos en particular, convirtiéndolos en los más afortunados de este periodo.Esta semana se presenta como un periodo de recompensas y alivio real, especialmente en el plano económico y profesional. Mizada señala que cambios patrimoniales importantes llegarán para darte tranquilidad y seguridad. Es probable que se reconozca tu esfuerzo y dedicación con recompensas económicas o un avance destacable en tu trabajo o proyecto personal.Además, todo lo que tenga que ver con propiedades, créditos, inversiones o planes de vivienda está bien aspectado, dándote la estabilidad que buscabas. También puedes experimentar reencuentros con amistades del pasado que te traerán energía positiva, alegría y apoyo emocional en momentos clave.Para Leo, la semana se perfila como una etapa de avance continuo sin obstáculos. Según Mizada, “nada ni nadie puede frenar tu avance”, lo que indica que tendrás impulso, fuerza de voluntad y un brillo personal que te distingue del resto.Los planetas favorecen la creatividad, la claridad de proyecto y la manifestación de ideas en realidad, especialmente si actúas con decisión y sin dudar. Además, Júpiter desde Cáncer te brinda fortuna, crecimiento y abundancia, lo que puede traducirse en mejores resultados económicos o reconocimiento social.Capricornio está bajo una racha de oportunidades concretas y favorables, sobre todo en el ámbito profesional y económico. Esta semana puede llegar una noticia clave que transforme contundentemente tu situación financiera o laboral.Mizada indica que asuntos pendientes del pasado regresan para acomodarse a tu favor, lo cual puede significar acuerdos, contratos o alianzas que no solo benefician tu presente, sino también a tu entorno más cercano. Los días 3, 4 y 5 de febrero se destacan como momentos especialmente importantes para tomar decisiones, firmar documentos o avanzar acuerdos importantes.La energía para Acuario es sumamente poderosa esta semana. Con varios planetas transitando por tu signo, tu magnetismo personal, carisma y claridad mental están en su punto más alto.Esto significa que todo lo que enfoques con intención tiene alta probabilidad de concretarse: desde firmas, compras, viajes o relaciones, hasta proyectos personales y relaciones importantes. La recomendación es actuar con seguridad y mantener tus planes bien resguardados hasta que se manifiesten los resultados, dejando que los hechos hablen por sí mismos.Piscis es otro de los signos con predicciones muy favorables. Esta semana se caracteriza por la llegada de acuerdos, firmas y negociaciones exitosas, lo cual refuerza tu posición profesional y económica.Los tránsitos planetarios te invitan a soltar cargas emocionales y avanzar con confianza, lo que favorece que comiences a recibir en la misma medida en que has dado, sin esfuerzo innecesario. Se trata de un momento para reconocer tu propio valor y ocupar tu lugar con determinación, lo que puede traer sorpresas agradables o resultados positivos más rápido de lo esperado.MF