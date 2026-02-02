Lunes, 02 de Febrero 2026

Estos son los estrenos que llegan a Cinemex en febrero

Cinemex arranca febrero con una serie de nuevos estrenos que amplían su cartelera y ofrecen opciones para todos los gustos

Por: Moisés Figueroa

Febrero llega con una cartelera renovada y llena de expectativas en Cinemex, marcando un mes clave para los amantes del cine. A lo largo de estas semanas, las salas recibirán diversos estrenos que apuestan por el entretenimiento, la emoción y las historias que invitan a volver a la butaca. 

Con propuestas pensadas para distintos gustos y edades, desde producciones esperadas por el público hasta lanzamientos que prometen sorprender, el segundo mes del año se convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de la experiencia cinematográfica y descubrir qué títulos marcarán la conversación en taquilla.

Con una agenda cargada de novedades, febrero se presenta como una invitación abierta para volver al cine y dejarse atrapar por todo lo que Cinemex tiene preparado.

5 de febrero

  • El día del fin del mundo: Migración
  • La Historia del Sonido
  • ARCO
  • El Señor De Los Anillos: Las Dos Torres (Versión Extendida)
  • El Señor De Los Anillos: El Retorno Del Rey (Versión Extendida)
  • Tren Fantasma: Estación Maldita
  • STRAY KIDS: The Dominate Experience
  • El Sonido De La Muerte
  • Aún es de noche en Caracas
  • El hijo de su padre
  • Frankenstein

6 de febrero

  • Rueda Con Los Rockstars De Siclo En Yucatan

7 de febrero

  • En Escena: Giselle | Ópera de París
  • Rueda con Antonia en el Cenote de Sotuta de Peón
  • Super Bowl LX

12 de ferebro

  • LA VOZ DE HIND RAJAB
  • LA CABRA QUE CAMBIO EL JUEGO GOAT
  • Muerte en Invierno
  • ¿Quieres ser mi novia?
  • Un Oscuro Secreto
  • Cumbres Borrascosas
  • Caminos del Crimen

19 de febrero

  • Catástrofe en el Aire
  • Líbralos del Mal
  • Amelie y los secretos de la lluvia
  • ¿Está Funcionando Esto?
  • Pequeños Monstruos

26 de febrero

  • Alguien Está Dentro De La Casa
  • El Agente Secreto
  • Nuremberg: El Juicio del Siglo
  • Scream 7

