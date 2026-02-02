Febrero llega con una cartelera renovada y llena de expectativas en Cinemex, marcando un mes clave para los amantes del cine. A lo largo de estas semanas, las salas recibirán diversos estrenos que apuestan por el entretenimiento, la emoción y las historias que invitan a volver a la butaca. Con propuestas pensadas para distintos gustos y edades, desde producciones esperadas por el público hasta lanzamientos que prometen sorprender, el segundo mes del año se convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de la experiencia cinematográfica y descubrir qué títulos marcarán la conversación en taquilla.Con una agenda cargada de novedades, febrero se presenta como una invitación abierta para volver al cine y dejarse atrapar por todo lo que Cinemex tiene preparado.MF