Febrero llega con una cartelera renovada y llena de expectativas en Cinemex, marcando un mes clave para los amantes del cine. A lo largo de estas semanas, las salas recibirán diversos estrenos que apuestan por el entretenimiento, la emoción y las historias que invitan a volver a la butaca.

Con propuestas pensadas para distintos gustos y edades, desde producciones esperadas por el público hasta lanzamientos que prometen sorprender, el segundo mes del año se convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de la experiencia cinematográfica y descubrir qué títulos marcarán la conversación en taquilla.

Con una agenda cargada de novedades, febrero se presenta como una invitación abierta para volver al cine y dejarse atrapar por todo lo que Cinemex tiene preparado.

5 de febrero

El día del fin del mundo: Migración

La Historia del Sonido

ARCO

El Señor De Los Anillos: Las Dos Torres (Versión Extendida)

El Señor De Los Anillos: El Retorno Del Rey (Versión Extendida)

Tren Fantasma: Estación Maldita

STRAY KIDS: The Dominate Experience

El Sonido De La Muerte

Aún es de noche en Caracas

El hijo de su padre

Frankenstein

6 de febrero

Rueda Con Los Rockstars De Siclo En Yucatan

7 de febrero

En Escena: Giselle | Ópera de París

Rueda con Antonia en el Cenote de Sotuta de Peón

Super Bowl LX

12 de ferebro

LA VOZ DE HIND RAJAB

LA CABRA QUE CAMBIO EL JUEGO GOAT

Muerte en Invierno

¿Quieres ser mi novia?

Un Oscuro Secreto

Cumbres Borrascosas

Caminos del Crimen

19 de febrero

Catástrofe en el Aire

Líbralos del Mal

Amelie y los secretos de la lluvia

¿Está Funcionando Esto?

Pequeños Monstruos

26 de febrero

Alguien Está Dentro De La Casa

El Agente Secreto

Nuremberg: El Juicio del Siglo

Scream 7

MF