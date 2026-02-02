Guadalajara vivió una mañana inusual el lunes 3 de febrero de 2025, cuando los integrantes de Linkin Park sorprendieron a sus seguidores con una “tamaliza” gratuita en la plaza comercial Centro Vida La Perla, en Zapopan. El evento, que comenzó a las 11:00 horas, formó parte de una activación especial por el Día de la Candelaria, realizada horas antes del esperado concierto de la banda en el Estadio 3 de Marzo.

Decenas de fanáticos se congregaron desde temprano en el centro comercial para disfrutar de la convivencia y llevarse un detalle muy mexicano de parte del grupo estadounidense. Se repartieron tamales de distintos sabores —rajas, elote, rojos y verdes— hasta agotar existencias. Cada paquete incluía detalles conmemorativos de la banda, entre ellos un paraguas con el logotipo de Linkin Park, ideal para protegerse del sol durante la espera.

Esta acción formó parte de su From Zero World Tour, con el que la banda recorrió México y otros países de Latinoamérica. El gesto también rindió homenaje a la tradición mexicana de ofrecer tamales el 2 de febrero, luego de “sacar el niño Dios” en la rosca de Reyes, tal como lo hicieron días antes en una actividad similar en la Ciudad de México el 31 de enero y posteriormente el 5 de febrero en Monterrey.

La respuesta del público tapatío fue entusiasta: las filas se extendieron por varios metros y el ambiente fue de emoción, agradecimiento y camaradería. Para muchos, la sorpresa representó no solo una muestra de cariño de la agrupación, sino también una forma simbólica de conectar con la cultura mexicana.

Con esta singular “tamaliza”, Linkin Park demostró que su regreso a los escenarios también está lleno de cercanía, empatía y sabor local.

Pero, no solo en México… también en Milán, Italia, hicieron lo mismo, pero con pizza. El 23 de junio de 2025, Linkin Park volvió a sorprender, firmaron cajas de pizza y convivieron con sus fans en la Piazza Guglielmo Oberdan 13.

Linkin Park renace en Guadalajara con su nueva era mundial

La visita de Linkin Park a Guadalajara en febrero de 2025 no fue un concierto más, sino una pieza clave de su 'From Zero World Tour', la gira que marcó el regreso global de la banda tras siete años de pausa y la trágica pérdida de Chester Bennington.

Este tour sirvió como la plataforma de presentación oficial ante el público latinoamericano de Emily Armstrong como nueva vocalista y de Colin Brittain en la batería.

La elección de realizar activaciones locales tan específicas, como la 'tamaliza', subrayó la estrategia de la banda de reconectar emocionalmente con una base de fans que había esperado casi una década para ver esta nueva encarnación del grupo en vivo, consolidando la aceptación de la nueva alineación en el mercado hispano.

