Ed Sheeran en México: Fecha, boletos y precios para su concierto

Fanáticos de Ed Sheeran, prepárense, pues el cantante y compositor británico acaba de anunciar que regresa al país para ofrecer un espectacular concierto como parte de su gira Loop Tour.

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A través de sus redes sociales y acompañado de un par de margaritas, Ed Sheeran anunció un nuevo concierto en la Ciudad de México que rápidamente despertó la emoción del público. Y es que, a pesar de que el 14 de mayo de 2025 protagonizó un show íntimo en el Salón Tenampa de Garibaldi para fans de Spotify, no se presenta oficialmente en concierto en México desde 2017.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ed Sheeran en México?

De acuerdo con la breve publicación que subió a Instagram, su presentación tendrá lugar el próximo 11 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Sumado a su anuncio, el cantante compartió un pequeño video en el que se puede observar la bandera mexicana, junto con tomas de la capital y de sus fans en conciertos, reafirmando el cariño que en distintas ocasiones ha mostrado por el país.

¿Cuándo y cómo obtener boletos para el concierto de Ed Sheeran en la Ciudad de México?

Según informó el propio compositor, la venta de boletos comenzará el próximo lunes 20 de abril a las 11:00 en punto, por medio de la página oficial Funticket.

Para más información respecto a la venta de boletos o actualizaciones, puedes consultar el siguiente enlace: https://www.edsheeran.com/

INSTAGRAM/@edhq

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Ed Sheeran?

De acuerdo con la información proporcionada por la página oficial del cantante, en la sección "preguntas frecuentes aplicables en México", el costo de los boletos, incluyendo cargos por servicio, será el siguiente:

General A: $5 mil 267.00

$5 mil 267.00 General: $2 mil 977.00

$2 mil 977.00 Palcos (Boxes): $7 mil 901.00

$7 mil 901.00 Platea Lateral A: $6 mil 069.00

$6 mil 069.00 Platea Lateral B: $4 mil 866.00

$4 mil 866.00 Preferente Lateral: $4 mil 065.00

$4 mil 065.00 Freedom: $4 mil 351.00

$4 mil 351.00 Platea Cabecera A: $2 mil 290.00

$2 mil 290.00 Platea Cabecera B: $1 mil 832.00

$1 mil 832.00 Preferente Cabecera General: $1 mil 718.00

Cabe destacar que habrá un límite estricto de 6 boletos por cliente , con el objetivo de dar una oportunidad justa a la mayor cantidad de personas posible y evitar la reventa.

Con este anuncio, Ed Sheeran marca su esperado regreso a los escenarios mexicanos, prometiendo una noche inolvidable para sus fans, quienes ya se preparan para asegurar su lugar en uno de los conciertos más anticipados del 2026.

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