El día de hoy, Variety reconoció a una película mexicana que se está posicionando como el filme número uno en territorios lejanos como Nigeria, Indonesia, Filipinas e Italia. Se trata de la primera producción mexicana de Amazon MGM Studios y la que rompió el récord de la cinta de acción mexicana con el presupuesto más alto de la historia del cine mexicano. Estamos hablando de Venganza de Rodrigo Valdes, con producción de Pablo Cruz y un cast compuesto por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez, entre otros.

¿De qué trata "Venganza"?

La película sostiene la siguiente trama: un militar, Carlos Estrada, emprende una cruzada contra las personas que le atacaron y asesinaron a su esposa. La cinta apuesta por la violencia explícita, el humor negro y secuencias de acción de alto impacto.

Carlos Estrada sobrevive a un ataque en el que asesinan a su esposa. Su amigo Miguel Díaz lo oculta en un pueblo hasta que gana la lotería. Con su fortuna, se prepara para cazar a los responsables. Misión: justicia y venganza implacable.

Omar Chaparro, protagonista de Venganza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Omar Chaparro habla sobre su experiencia en “Venganza”

En entrevista con EL INFORMADOR, el protagonista, Omar Chaparro, habló sobre su experiencia trabajando para el proyecto. “Primero me preparé tomándomelo muy en serio. A una película de este calibre no puedes no estar preparado”, afirmó. Con respecto a la preparación, una historia de esta naturaleza requirió un acondicionamiento físico adecuado. "Normalmente hago ejercicio, pero aquí estaba planificando cómo quería tener mi cuerpo cuando estuviéramos filmando”, detalló.

En ese sentido, el elenco debió entrenar con exagentes de fuerzas especiales del Ejército, quienes los instruyeron en manejo táctico, uso de armas y acondicionamiento mental para las escenas que se ven en pantalla. Además del entrenamiento militar, la producción contó con un equipo internacional especializado en coreografías de combate.

Dónde y cómo ver "Venganza"

El estreno en plataformas de streaming de Venganza se realizó el pasado 17 de abril, sumándose a la lista de lanzamientos prioritarios de Prime Video durante la temporada. Por lo que desde HOY puedes disfrutar de esta película que se puso como objetivo competir con las producciones de alto calibre de Hollywood.

Pablo Cruz, productor del proyecto, espera que Venganza pueda servir de ejemplo de la capacidad en Latinoamérica de hacer cine comercial que se sienta local. "Que Latinoamérica se convierta en una opción real para la audiencia global, como en los días del Cine de Oro de México" confesó a Variety.

Así que no te quedes atrás; disfruta del filme con tu suscripción a Prime Video de Amazon.

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OB