Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 12 al 17 de mayo

Mhoni Vidente compartió las predicciones del tarot para cada signo zodiacal durante la semana del 12 al 17 de mayo de 2026.

Las energías de estos días estarán marcadas por cambios importantes, crecimiento personal, decisiones laborales y movimientos en el amor.

Las cartas revelan qué aspectos deberán trabajar los signos para aprovechar las oportunidades que llegarán en esta mitad del mes.

Aries

La carta de Aries para esta semana es La Templanza, una energía que invita a mantener el equilibrio y actuar con inteligencia antes de tomar decisiones importantes. Aunque habrá situaciones que podrían generar estrés o desesperación, será fundamental encontrar la calma para evitar conflictos innecesarios.

En el trabajo podrían abrirse puertas importantes relacionadas con nuevos proyectos o cambios positivos en cuestiones económicas. También será un periodo favorable para mejorar la relación con personas cercanas y sanar diferencias del pasado.

Tauro

Tauro estará guiado por la carta de El Ermitaño, símbolo de reflexión y análisis personal. La semana será ideal para pensar con claridad hacia dónde quiere dirigir su vida sentimental y profesional.

Mhoni Vidente señala que este signo podría recibir noticias inesperadas relacionadas con dinero, regalos o propuestas laborales. Además, será importante alejarse de personas negativas y concentrarse en metas personales que han quedado pendientes desde hace tiempo.

Géminis

La carta de El Carro acompañará a Géminis durante estos días, impulsándolo hacia movimientos importantes en cuestiones de trabajo y dinero. La energía estará enfocada en avanzar, crecer y dejar atrás situaciones que impedían el progreso.

Será una semana positiva para firmar contratos, comenzar proyectos o tomar decisiones relacionadas con estudios y negocios. En el amor, este signo podría recibir señales claras sobre una relación que comienza a fortalecerse.

Cáncer

Cáncer tendrá la protección de El Emperador, carta que representa estabilidad y fortaleza personal. Será momento de tomar el control de asuntos que se habían complicado en semanas anteriores y enfocarse en construir seguridad emocional y económica.

También podrían llegar oportunidades relacionadas con cambios de trabajo o mejoras salariales. En el ámbito familiar habrá reconciliaciones y mayor tranquilidad.

Leo

La carta de El Sol iluminará el camino de Leo durante esta semana. La suerte y el éxito acompañarán a este signo en temas laborales y personales.

Será una etapa favorable para concretar metas, cerrar acuerdos y fortalecer relaciones sentimentales. Además, Mhoni Vidente recomienda aprovechar esta energía para iniciar proyectos importantes, ya que todo lo relacionado con crecimiento económico tendrá buenos resultados.

Virgo

Virgo estará entrando en una etapa de cierre de ciclos gracias a la energía de El Mundo. Las cartas indican que es momento de dejar atrás preocupaciones, relaciones tóxicas o situaciones que ya no aportan estabilidad.

También será una semana importante para resolver asuntos legales, escolares o laborales. La energía favorece viajes, nuevas oportunidades y decisiones que ayudarán a construir un futuro más sólido.

Libra

La carta de La Torre anuncia cambios inesperados para Libra. Aunque algunos movimientos podrían parecer complicados al principio, terminarán siendo positivos para reorganizar la vida personal y profesional.

Será importante mantener la calma y adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. En el amor podrían darse conversaciones importantes que definirán el rumbo de una relación.

Escorpión

Escorpio estará protegido por La Fuerza, una carta que habla de valentía y determinación. Este signo logrará superar obstáculos que parecían difíciles de resolver y encontrará mayor seguridad para tomar decisiones importantes.

Será una semana ideal para enfocarse en metas laborales y económicas. También habrá claridad en cuestiones sentimentales y estabilidad emocional.

Sagitario

La energía de El Mago traerá éxito, creatividad y nuevas oportunidades para Sagitario. La semana será muy positiva para iniciar proyectos, hacer cambios importantes y atraer abundancia económica.

Mhoni Vidente señala que este signo tendrá facilidad para convencer y destacar en cuestiones laborales. En el amor habrá sorpresas agradables y nuevas conexiones.

Capricornio

Capricornio tendrá como guía el As de Oros, carta relacionada con estabilidad financiera y crecimiento profesional.

Durante estos días podrían llegar oportunidades importantes para mejorar ingresos o comenzar negocios nuevos. También será una etapa favorable para resolver problemas económicos y planear inversiones a futuro. La energía en el amor será más estable y tranquila.

Acuario

La carta de La Estrella llenará de esperanza y claridad a Acuario. Será una semana ideal para sanar relaciones, recuperar la confianza y enfocarse en metas personales que habían quedado pendientes. También habrá noticias positivas relacionadas con trabajo o estudios.

Mhoni Vidente recomienda aprovechar esta energía para comenzar nuevos hábitos y dejar atrás pensamientos negativos.

Piscis

Piscis estará guiado por El Loco, carta que representa nuevos comienzos y aventuras inesperadas. La semana será perfecta para tomar riesgos, salir de la rutina y abrirse a cambios positivos en el amor y el trabajo.

También podrían surgir oportunidades de viaje, cambios de residencia o proyectos personales que traerán crecimiento y satisfacción en los próximos meses.

Con información de Mhoni Vidente

MF