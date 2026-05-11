'La casa de papel' regresa: Esto es lo que se sabe de la nueva entrega de Netflix

Una de las series que revolucionó el mundo del streaming estará de regreso para continuar la historia que le quitó el aliento a miles de personas alrededor del mundo. “La casa de papel” aún no termina. Así lo confirmó en días recientes la plataforma Netflix, que con un breve corto emocionó a los fanáticos que pensaron que la franquicia había terminado.

En redes sociales, la productora compartió algunas imágenes del proyecto con la frase “La revolución nunca termina”, lo que bastó para que miles de personas reaccionaran favorablemente al anuncio y se emocionaran por el regreso de una de las series más exitosas que ha tenido el catálogo de Netflix.

Tuvieron que pasar cinco años para que llegara este momento, en el que el rostro de “El Profesor”, figura clave en la construcción del mito televisivo que llevó a la producción española a lo más alto del catálogo global, volviera a aparecer en las pantallas, generando todo tipo de teorías y suposiciones.

Netflix revive el universo de “La casa de papel”

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si se trata de una sexta temporada directa o de una nueva historia dentro del mismo universo. Tampoco se han revelado detalles de la trama, elenco completo ni fecha de estreno.

Desde su estreno en 2017, “La casa de papel” se convirtió en uno de los mayores éxitos internacionales de habla no inglesa. Su estructura narrativa giró en torno a dos grandes atracos: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Banco de España.

La serie construyó una identidad visual y simbólica reconocible: los monos rojos, las máscaras de Salvador Dalí y personajes con nombres de ciudades que terminaron por convertirse en íconos culturales , popularizados en plataformas como TikTok e incluso formando parte de los disfraces de Halloween de muchas personas cada año.

El eje dramático se sostuvo en el enfrentamiento entre “El Profesor” y las autoridades, primero con Raquel Murillo y después con Alicia Sierra, en un juego constante de inteligencia y presión.

¿Qué se sabe del regreso de “La casa de papel”?

La nueva entrega, titulada “Berlín y la dama del armiño”, llegará el 15 de mayo y trasladará la acción a Sevilla, con la incorporación de Inma Cuesta al elenco.

Aunque no hay confirmación oficial, una de las líneas que más fuerza ha tomado apunta a un proyecto centrado en el coronel Tamayo, interpretado por Fernando Cayo.

La posible trama giraría en torno a la búsqueda del oro desaparecido tras el asalto al Banco de España, uno de los cabos sueltos más comentados por los seguidores.

También existe la expectativa de ver el regreso de personajes clave como El Profesor o Lisboa, lo que permitiría conectar directamente con la historia original sin repetirla.

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