Oscars 2026: Predicciones de los posibles nominados a los premios

La cuenta regresiva para una de las noches más esperadas de la industria del cine ha iniciado: los premios Oscars 2026. Uno de los momentos más importantes del año para muchas celebridades, que se reúnen para esperar el momento de la gran premiación, con la esperanza de que su nombre sea anunciado en alguna de las categorías.

Los rumores sobre los posibles nominados han resonado en estos días. Nombres que se repiten con fuerza y el público asegura que estarán en la posible lista de triunfadores. A continuación, te decimos cuáles son las predicciones de los nominados a los Oscars 2026.

Predicciones de los Oscars 2026

Para quitarnos de dudas, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) cuales son sus predicciones sobre los posibles nominados a los Oscars 2026; esta es su revelación:

Mejor Película (Predicciones generales)

Favoritas según expertos y mercados:

One Battle After Another — fuerte contendiente en varias listas.

Sinners — mezcla de éxito comercial y crítica.

Hamnet — aclamada por festivales y crítica.

Marty Supreme — biopic con alto perfil.

Sentimental Value — aparece constantemente.

Frankenstein — posible presencia técnica y artística.

The Secret Agent, Bugonia, Train Dreams — en consideración en algunos listados.

Mejor Director

Los nombres más repetidos en predicciones son:

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) — líder fuerte.

Ryan Coogler (Sinners) — muy bien visto.

Chloé Zhao (Hamnet) — otra favorita en la dirección.

Jafar Panahi (It Was Just An Accident) — opción más “festivalera”.

Mejor Actor

Actores que podrían figurar entre los nominados:

Timothée Chalamet (Marty Supreme) — considerado casi seguro.

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) — favorito consolidado.

Michael B. Jordan (Sinners) — con posibilidades fuertes.

Wagner Moura (The Secret Agent) — fuerte contendiente.

Ethan Hawke (Blue Moon) — aparece en algunas predicciones.

Mejor Actriz

Posibles nominadas según expertos:

Jessie Buckley (Hamnet) — una de las principales favoritas.

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) — cobró impulso crítico.

Renate Reinsve (Sentimental Value) — en varias quinielas.

Chase Infiniti (One Battle After Another) — subiendo en probabilidades.

Emma Stone (Bugonia) — presente en algunos listados.

(Otras posibles sorpresas incluyen nombres como Sydney Sweeney, Kate Hudson o June Squibb según algunas predicciones fuera de los expertos matemáticos tradicionales.)

Mejor Actor/Actriz de Reparto

Apuntan como fuertes contendientes:

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Paul Mescal (Hamnet)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Amy Madigan (Weapons)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good) — variante en algunas listas.

¿Cuándo son los Oscars 2026?

En este año la edición 98 de la ceremonia de los Oscars será el domingo 15 de marzo. La gala será en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood.

Cabe destacar que, la academia anunció que 317 largometrajes cumplen con los requisitos para competir en la edición 98 de los premios.

La votación para definir los nominados de los Oscars 2026 terminó el pasado 16 de enero y las nominaciones se darán a conocer el jueves 22 de enero en Good Morning America.

