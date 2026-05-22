El actor de doblaje mexicano Héctor Ireta de Alba se encuentra en medio del ojo público, al protagonizar una escena viral durante la primera edición de la convención RhinoCon en Querétaro , el pasado 16 de mayo.

Al evento asistieron creadores digitales de YouTube, cosplayers y actores de doblaje, como Lalo Garza, Gerardo Gacía, Jessica Ángeles y Patty Acevedo, convirtiéndose en una de las reuniones de cultura pop más grandes de la entidad.

No obstante, el comportamiento de un actor de doblaje tras negarse a dar una entrevista a un creador de contenido, conocido como Zigler Pepe en redes sociales, desató un intenso debate en foros de opinión.

Actor de doblaje niega entrevista

En el video, el cual ya reúne en la plataforma de TikTok más de 927 millones de reproducciones , se puede ver al creador digital Luis Colllin, conocido en redes como Zigler Pepe, acercarse al stand donde se encontraba el actor Héctor Ireta, en busca de una plática casual con él.

"Hola, mucho gusto, ¿nos podrías decir tu nombre?", dijo acercándole el micrófono portátil, una dinámica común en el contenido de creadores digitales. A lo que Héctor respondió: "Ah pensé que sabían, muchas gracias", volviendo a sentarse en su sitio.

Aunque el creador trató de explicarle en qué consistía el ejercicio de presentación, Ireta continuó negándose, diciéndole que a la hora de entrevistar una persona debe tener conocimiento de su nombre. "Como consejo, si estás de conductor tienes que saber el nombre... gracias", señaló.

Como es costumbre en redes sociales, la opinión pública no se hizo esperar, donde algunos internautas calificaron el comportamiento de Héctor como "soberbio" y "pretencioso", mientras que otros, principalmente colegas del gremio trataron de justificar su reacción.

“Te dio mejor contenido que la entrevista que te negó”, “yo sí entendí lo que quisiste hacer al preguntarle su nombre”, “como consejo, te presentas para que sepan quién eres, la neta hay muchos que ni te conocen”, “consejo: que nunca se te suba tanto la fama para dar esa respuesta”, se lee en redes.

Ireta lanza un comunicado explicando lo sucedido

Luego de que diversos internautas mostraron su postura, el actor Héctor Ireta publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el respaldo de su comunidad de fanáticos y seguidores, explicó el motivo de su repentino desplante y reprobó la reacción de los "haters".

"Siempre doy entrevistas, pero ahora ya muchas personas que tienen un celular pretenden ser entrevistadores, reporteros, y ni siquiera se documentan correctamente de tu trabajo. Nadie tiene la obligación de saber de uno, ni uno a otorgar la entrevista a personas más que improvisadas", señaló.

El actor Héctor Ireta de Alba de 30 años es un artista, locutor, director y actor de doblaje mexicano, conocido por prestar su voz a distintos personajes animados, como Baljeet Tjinder de Phineas y Ferb, y también es reconocido por dar voz a personajes de animes japoneses como Armin de Attack on Titan, Seishiro Nagi de Blue Lock y Kenji Miyazawa en Bungo Stray Dogs. Además, de participar en el doblaje del proyecto de Netflix A mi altura, dando voz a Jack Dunckleman.

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