El pasado lunes, se reportó el desplome de un jet privado en la colonia San Pedro Totoltepec, Toluca . En redes sociales se especuló que el comediante y creador de contenido Brincos Dieras era el dueño del vehículo aéreo le pertenecía; sin embargo, él mismo salió a desmentirlo.

La aeronave siniestrada se trata de un tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO; se desplomó a las 12:31 horas, tiempo local, el saldo preliminar ayer por la tarde era seis personas muertas. El incidente ocurrió aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, el jet provenía de Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando presuntamente comenzó a presentar fallas.

Castañeda indicó que, según información de la empresa de servicios aéreos "Estrella", a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes; sin embargo, durante los trabajos de sofocación del incendio solo se pudieron localizar seis cuerpos.

" Había tanques de combustible y de gas, por lo que se realizó una acción preventiva en coordinación con Protección Civil y se evacuaron dos cuadras a la redonda ", agregó el titular de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda.

Vecinos de la zona pidieron que el Aeropuerto Internacional de Toluca redoble sus medidas preventivas, tanto en los aterrizajes como cuando una aeronave presenta fallas mecánicas.

Brincos Dieras desmiente pertenencia del jet siniestrado

En redes sociales, usuarios afirmaron que la aeronave siniestrada le pertenecía al comediante y también creador de contenido Brincos Dieras y que este había muerto en el siniestro ocurrido en Toluca.

El mismo comediante subió un video a sus redes donde desmintió estas declaraciones. Detalló que su avión privado lleva más de un mes en el taller, por lo que ha estado viajando en vuelos comerciales.

“ Lo que pasa es que por ahí anda rondando una noticia de que se desplomó un avión allá en Toluca y andan diciendo que era el mío; no, el mío no, no es mío, de hecho está en el taller, tiene más de un mes ”, señaló.

Con información de SUN.

