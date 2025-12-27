Sábado, 27 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados”

 Para quienes son seguidores de “Bob Esponja” o les encantan las películas de animación la cartelera de cine tiene en su programación la cinta Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

Por: Xochitl Martínez

"Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Bob Esponja regresa a la pantalla grande con una nueva aventura cinematográfica en Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados. Si te gusta este personaje o las películas de animación e historias familiares, está película es para ti.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en su mayor y más nueva aventura.

Deseoso de ser un tipo grande, Bob Esponja se embarca en una gran aventura para demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso y audaz pirata fantasma.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Avatar: Fuego y cenizas”

Bob en una comedia marítima que lo llevará a las profundidades del océano, donde ninguna esponja ha estado antes.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

(The sponge Bob Movie: Search for squarepants)

De Derek Drymon.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones