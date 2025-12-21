Filmada con un presupuesto de más de 400 millones de dólares, Avatar: Fuego y cenizas es el tercer filme de esta saga creada por James Cameron, la cual ya puedes ver en tu sala de cine favorita.

Avatar: Fuego y cenizas. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

De regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully, la guerrera Na’vi Neytiri y la familia Sully, quienes todavía se recuperan del luto de la segunda cinta, se cruzarán en el camino con una tribu violenta conocida como los Mangkwan, quienes parecen haberse aliado con el enemigo humano.

Los Mangkwan, el Pueblo de las Cenizas, es un clan Na’vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Organiza una salida al cine este domingo con tus personas favoritas y diviértete con esta esperada cinta.

Avatar: Fuego y cenizas

(Avatar: Fire and ash)

De James Cameron.

Con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, David Thewlis.

Estados Unidos, 2025.

