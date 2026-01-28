Miércoles, 28 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Bendito Corazón”

Los aficionados al cine mexicano contemporáneo y a las historias de fe, la película independiente Bendito Corazón ya está en las salas de cine

Por: Xochitl Martínez

"Bendito Corazón" ya está en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/CNMG DISTRIBUCIÓN.

Basada en hechos reales, la película independiente Bendito Corazón llega a las salas de cine nacionales, para narrar una historia de fe, redención y esperanza.

Bendito Corazón. ESPECIAL/CNMG DISTRIBUCIÓN.

Antonio y Ana María es un matrimonio que busca riqueza en el Nuevo Mundo apenas descubierto, pero su relación se ve afectada por el alcoholismo de él.

Paralelamente, Mariano es un hombre justo que enfrenta a Don Sebastián, quien intenta despojarlo de sus tierras. Pronto, Mariano emprende un viaje espiritual para encargar una escultura del Sagrado Corazón, él regresa transformado y su fe inspira la redención de Antonio y la reconciliación de su familia.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La virgen de la tosquera”

Bendito Corazón tuvo locaciones en Mexticacán y Jalostotitlán en Jalisco.

Bendito Corazón

De Miguel Ángel Pérez.

Con Lisset, Salvador Zerboni, Frank Rodríguez, Arturo Cornejo, Humberto Fuentes, Omar Jáuregui.

México, 2026.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones