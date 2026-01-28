Miércoles, 28 de Enero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La virgen de la tosquera”

Quienes disfrutan del cine en español y las historias sobrenaturales, la película La virgen de la tosquera ya está en la cartelera de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"La virgen de la tosquera" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CAPONETO.

Basada en los relatos de Mariana Enriquez, la película La virgen de la tosquera ya se puede ver en las salas de cine tapatías.

La virgen de la tosquera. ESPECIAL/CAPONETO.

Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia.

En el caluroso verano de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y más mundana, que cautiva a Diego.

La virgen de la tosquera. ESPECIAL/CAPONETO.

Natalia decidida a reconquistar a Diego pide ayuda a su abuela Rita, quien la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra.

Este largometraje formó parte de la competencia oficial de Sundance (Estados Unidos), fue premiada en Sitges (España) y en el BAFICI (Argentina).

La virgen de la tosquera

De Laura Casabé.

Con Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Dady Brieva, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustín Sosa.

Argentina-España-México, 2025.

