Entretenimiento | Año Nuevo Chino

¿Qué amuleto debes usar para recibir al Año Nuevo Chino, según tu signo?

A descendido en China el Año del Caballo de Fuego, lo que significa nuevas energías y un amuleto especial para cada signo

Por: El Informador

En la tradición oriental, cada uno de los doce animales del horóscopo son afines a elementos terrestres que propician su prosperidad, equilibrio y cuidado. EFE/EPA/A. Plavevski

A días de que comience febrero y, con él, la llegada del Año Nuevo Chino el día 17, en esta nota te contamos cuál es tu amuleto de la suerte según tu signo oriental. Recuerda que en este 2026, China estará marcada por el Año del Caballo de Fuego.

Cabe recordar que, en la tradición oriental, cada uno de los doce animales del horóscopo son afines a elementos terrestres que propician su prosperidad, equilibrio y cuidado. Para este año, esotéricos señalan que los amuletos de colores brillantes, formas fluctuantes y de naturaleza ígnea serán clave para atraer la buena suerte.

Amuleto que debes usar para recibir al Año Nuevo Chino, según tu signo

  • Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): dije de granada o piedra roja, para activar la pasión y el entusiasmo.
  • Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): figura de elefante o jade verde, símbolo de equilibrio y sabiduría.
  • Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): brazalete de ojo de tigre, para canalizar fuerza y liderazgo.
  • Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): colgante de luna o perla blanca, que aporta serenidad mental.
  • Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): amuleto de dragón dorado, ideal para atraer éxito y protección.
  • Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): piedra amatista o cuarzo violeta, para estimular la intuición.
  • Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): símbolo de sol o fuego, que multiplica la motivación y la energía.
  • Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): dije de flor de loto o turquesa, equilibrio emocional asegurado.
  • Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): amuleto de llave dorada o metal, ideal para abrir caminos.
  • Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): figura de gallo o abanico rojo, activa el orden y la comunicación.
  • Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): cuarzo rosado o corazón, fortalece vínculos y la empatía.
  • Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): símbolo de monedas chinas o elementos dorados, para atraer dinero. 

Para que estos amuletos puedan entrar en contacto con tu aura, los espiritistas recomiendan cargar con el amuleto muy cerca dl cuerpo o llevarlo de forma visible. Bien en arete, pulsera, llaverito, o para armonizar tu casa. Lo importante es tenerlo bien presente en tu día a día.  

