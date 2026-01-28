A días de que comience febrero y, con él, la llegada del Año Nuevo Chino el día 17, en esta nota te contamos cuál es tu amuleto de la suerte según tu signo oriental. Recuerda que en este 2026, China estará marcada por el Año del Caballo de Fuego.Cabe recordar que, en la tradición oriental, cada uno de los doce animales del horóscopo son afines a elementos terrestres que propician su prosperidad, equilibrio y cuidado. Para este año, esotéricos señalan que los amuletos de colores brillantes, formas fluctuantes y de naturaleza ígnea serán clave para atraer la buena suerte.Para que estos amuletos puedan entrar en contacto con tu aura, los espiritistas recomiendan cargar con el amuleto muy cerca dl cuerpo o llevarlo de forma visible. Bien en arete, pulsera, llaverito, o para armonizar tu casa. Lo importante es tenerlo bien presente en tu día a día. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO