Esto cuesta el boleto más caro para concierto de Alfredo Olivas antes de su retiro

El “Patroncito” Alfredo Olivas publicó un video en redes sociales en el que anunciaba un retiro al menos temporal de la música y los escenarios luego de acusar cansancio y la necesidad de replantearse muchas cosas de la vida. La publicación fue borrada posteriormente causando intriga entre sus fanáticos, especialmente porque Olivas no estableció una fecha de regreso.

Esto fue lo que dijo en el video publicado y posteriormente borrado:

"Me encuentro 'nefastiado' por esta situación, y cuando estoy arriba del escenario no me puedo defender, no puedo dar noticias, (…) A partir de ahí (del concierto en Arandas) tomamos un receso no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero vamos a replantear muchas, muchas cosas del ámbito, de la vida. Lo necesitamos, mi gente" dijo el músico sonorense.

Este mensaje ha sido estudiado entre líneas por los fanáticos y usuarios de redes sociales quienes especulan con que alguna de las situaciones que afectarían al artista para tomar esta decisión sería la prohibición de corridos y la atención al contenido de sus letras. Aunque otro sector arguye que el artista de 32 años de edad estaría muy cansado físicamente con respecto al tour “V1V0” que se encuentra en sus instancias finales.

¿Cuánto cuesta el boleto más caro para los conciertos de Alfredo Olivas?

Bajo este contexto, las últimas fechas agendadas por el cantante y acordeonista han generado mucha expectativa debido a que no se sabe cuándo podrá regresar Alfredo Olivas frente a los micrófonos.

Para el próximo concierto del sábado 20 de diciembre de 2025 en la Monumental Plaza de Toros México, el boleto más caro es para el acceso Vivo VIP el cual cuenta con un precio en taquilla de 4 mil 590 pesos.

Los boletos se pueden adquirir a través de la boletera Funticket y en taquillas del recinto.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Alfredo Olivas en la Monumental Plaza de Toros México?

VIVO VIP- $4,590.00

BARRERA- $3,290.00

PRIMER TENDIDO- $2,590.00

SEGUNDO TENDIDO- $1,690.00

PALCO- $1,690.00

LUMBRERA- $1,190.0

Los precios incluidos no cuentan con cargos por servicio

