La supuesta relación del cuadro pintado por Nodal y su violinista

Una pintura realizada por Christian Nodal volvió a cobrar relevancia en redes sociales, luego de que usuarios sugirieran que la obra estaría dedicada a Esmeralda Canapé, violinista de la banda que acompaña al cantante en su gira. Lo que comenzó como una expresión artística compartida meses atrás, hoy es interpretado por internautas como una posible señal de una relación más allá de lo laboral.

La obra, publicada por Nodal en febrero a través de sus historias de Instagram, retrata a una mujer vestida de rojo sentada sobre un cactus mientras observa el cielo nocturno. En un inicio, seguidores del cantante vincularon la imagen con Ángela Aguilar; sin embargo, recientemente ha sido retomada por usuarios que consideran que los rasgos de la figura coincidirían más con los de Esmeralda Canapé.

ESPECIAL.

De acuerdo con teorías difundidas en plataformas como TikTok y X, la silueta, el estilo del cabello y ciertos elementos simbólicos de la composición apuntarían a la violinista. Incluso, algunos usuarios aseguran que el número de estrellas presentes en la pintura podría relacionarse con las letras de su nombre, lo que ha alimentado aún más la especulación. Hasta ahora, estas interpretaciones no cuentan con respaldo oficial.

El resurgimiento de la pintura coincide con la viralización de un video grabado durante un concierto de Nodal, en el que Ángela Aguilar sube al escenario para besar al cantante. En la grabación, la cámara capta a Esmeralda Canapé realizando gestos que algunos internautas interpretaron como incómodos, lo que desató comentarios sobre una supuesta tensión entre ambas.

La controversia aumentó cuando seguidores notaron la ausencia de la violinista en un reciente concierto de Nodal en Chicago, lo que dio pie a rumores sobre un posible despido e incluso a versiones que señalan a Ángela Aguilar como responsable. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que Esmeralda Canapé haya dejado de formar parte del equipo del cantante.

Ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones, por lo que tanto la interpretación de la pintura como los rumores sobre un supuesto despido permanecen como especulaciones sin confirmar.

