La película sobre los 'mártires' ejecutados por EU en el Canal de Panamá cuenta con Luis Tosar

Luis Tosar, un reconocido actor español, habló sobre su motivación para protagonizar la película “Sucedido en Enero” -un filme del cineasta y guionista oriundo de Panamá, Luis Romero- que se encuentra en la última fase de la producción y también reflexionó sobre los “mártires” del 9 de enero de 1964, fecha en la que alrededor de 20 jóvenes murieron ejecutados por soldados estadounidenses al intentar alzar la bandera nacional en la antigua zona del Canal de Panamá, controlada por EU.

Tosar señaló en una rueda de prensa, en donde el equipo compartió detalles del rodaje, que hace ya unos años desde que leyó el guión y se interesó “muchísimo” en la historia. Además se mencionó que los planes de estreno se proyectan para 2027.

La reflexión del actor

"Hay algo que es muy fascinante en esta relación tan insólita que tuvo Panamá con Estados Unidos a lo largo de décadas", indicó el actor español.

El varias veces ganador del Premio Goya manifestó que entiende que parte de todo eso es "esta búsqueda incesante de la identidad nacional, que evidentemente tiene que estar en el día a día de cualquier panameño y que de alguna manera refleja esta historia" en la propia película.

La gesta del 9 de enero de 1964 fue un punto de inflexión en el largo proceso de luchas generacionales por la recuperación de la soberanía de Panamá en el Canal, que construyó y administró EU desde 1914 hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo traspasó al Estado panameño gracias a los Tratados Torrijos-Carter.

En ese sentido, la producción explica que esta cinta coral "entrelaza teatro, cine y documental para reflexionar sobre la identidad panameña y los acontecimientos históricos del 9 de enero de 1964, desde una mirada profundamente humana y contemporánea".

Tosar junto a Indhira Serrano, actriz del cine y la televisión en Colombia y Jalsen Santana, actor de trayectoria en el cine de República Dominicana, integran el elenco internacional del filme, que es una producción de España, Brasil y Panamá.

En el elenco panameño figuran Lucho Gotti, Isabel Burgos, Luis Gustavo Macías, Michelle Alpízar y Juan David Guardia, entre otros.

La película de Luis Romero está inspirada en la obra de teatro homónima de su fallecida madre Mireya Hernández, pieza teatral que ganó el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en 2006.

El 64 y su eco en la tensión en el Caribe

En "Sucedió en enero", Luis Tosar es Eugenio Torchár, un director teatral de fama internacional que viaja a Panamá y reúne a un grupo de actores que protagonizan una obra de teatro sobre los sucesos del 9 de enero de 1964.

Tosar dijo que si bien conocía algo de la historia de Panamá y del Canal, es cierto que había "ciertos aspectos de todo el proceso de descolonización y de toda esta relación tan peculiar que ha tenido Panamá con los EU que eran completamente desconocidos para mí y que de alguna manera descubrí leyendo el propio guión y la obra de teatro en la que está basada esta historia".

El actor gallego opina que es un momento "especialmente sensible" el que se está viviendo el día de hoy porque, dijo, "muchas de estas cosas que ocurrieron en 1964 en Panamá, de alguna manera están teniendo un eco tremendo en los días que estamos viviendo hoy".

"Tenemos a Donald Trump poniendo portaaviones en el Caribe, intentando gestionar e intentando monitorizar de la manera más directa posible la política y toda la geopolítica de Mesoamérica, por no decir casi la del mundo entero, y creo que estamos ante una nueva etapa neocolonialista, por así decirlo", remarcó Tosar.

"Es decir -prosigue-, hace muy pocas décadas todavía había unos estudiantes que intentaron ir a poner a ejercer su derecho de poner la bandera panameña y fueron represaliados con tiros por el ejército americano .

No creo que estemos tan lejos de una situación similar, espero que no, pero estamos viviendo cosas que tienen mucho eco aquí al lado".

