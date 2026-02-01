En una noche pensada para celebrar la música, Bad Bunny aprovechó el reflector global de los Premios Grammy para lanzar un mensaje político que resonó con fuerza. El puertorriqueño no solo se llevó el galardón a Mejor álbum urbano, también convirtió su paso por el escenario en una declaración contra el ICE y las políticas antimigrantes en Estados Unidos.

Al recibir la estatuilla de manos de Karol G y el comediante Marcelo Hernández, el “Conejo Malo” marcó el tono desde la primera frase: "Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera". La reacción fue inmediata. Acto seguido, precisó el fondo de su postura con palabras que desataron una ovación en la sala: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos… somos estadounidenses también".

Consciente del clima de tensión que viven muchas comunidades latinas ante el discurso del mandatario estadounidense, el artista reconoció el enojo colectivo, pero advirtió sobre el riesgo de responder desde el rencor. "Sé que a veces es difícil no odiar, nos sentimos contaminados, pero el odio les da más poder", señaló.

Lejos de quedarse en la denuncia, Bad Bunny insistió en que la respuesta debe construirse desde un lugar distinto.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", dijo, antes de reforzar su idea central: "Nuestra lucha tenemos que hacerla con amor". El mensaje cerró con una afirmación directa sobre identidad y pertenencia: "No los odiamos. Amamos a nuestra gente y a nuestras familias".

La intervención del cantante llega apenas días antes de su aparición en el medio tiempo del Super Bowl, un espectáculo que incluso antes de realizarse ya ha generado críticas de algunos sectores por, según ellos, no ser lo suficientemente “estadounidense”. Una polémica más que se suma a la conversación que Bad Bunny volvió a encender, esta vez desde uno de los escenarios más vistos del mundo.

MF