Géminis

Géminis se perfila como uno de los signos con energía favorable en este período. Según las predicciones astrológicas de febrero, este signo experimenta crecimiento económico y estabilidad emocional, lo que sugiere que podría ser una semana positiva tanto en el plano sentimental como en el financiero. Durante febrero, Géminis está expuesto a oportunidades para saldar deudas, invertir en el desarrollo personal y disfrutar de mayor abundancia.

Leo

Leo también destaca entre los signos con suerte en febrero, con predicciones que apuntan a que este signo podría vivir momentos de fluidez en sus relaciones afectivas, incluso con posibles propuestas importantes en el amor. En el plano material, para Leo se vislumbran movimientos que pueden traducirse en crecimiento profesional, cambios positivos y estabilidad económica durante febrero, lo que favorece esta primera semana del mes.

Sagitario

Sagitario aparece como un signo con perspectivas muy positivas en el mes completo de febrero, lo que incluye esta semana. La energía cósmica señala que pueden darse cambios favorables en la economía personal y también en la vida amorosa. La predicción destaca que Sagitario tendrá mayor claridad sobre sus metas y que la estabilidad emocional permitirá tomar decisiones acertadas tanto en relaciones como en finanzas.

Capricornio

Capricornio recibe señales de avance tanto en el amor como en el dinero para el mes de febrero, con momentos de reconocimiento y estabilidad. Esto puede reflejarse en la semana del 2 al 8, con oportunidades de fortalecer relaciones afectivas y conseguir logros económicos a través de disciplina y enfoque.

Piscis

Piscis también presenta un panorama positivo dentro de las predicciones generales para febrero. La energía sugiere que este signo experimentará crecimiento tanto en lo emocional como en lo económico. La semana del 2 al 8 de febrero puede ser un buen momento para consolidar relaciones significativas y avanzar en proyectos que generen estabilidad monetaria.

Con información de Mhoni Vidente

BB