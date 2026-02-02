Aries

El inicio de semana trae impulso para tomar decisiones importantes, especialmente en el ámbito laboral. Es un buen día para mostrar liderazgo, aunque se recomienda evitar confrontaciones innecesarias.

Tauro

Predomina la estabilidad financiera, aunque podrán surgir gastos imprevistos que requerirán organización. En el amor, la energía favorece la estabilidad y compromiso.

Géminis

La comunicación será clave: se presentarán reuniones y conversaciones significativas. También es probable recibir reconocimiento laboral y avanzar en proyectos importantes.

Cáncer

La jornada invita a cuidar el bienestar emocional y priorizar el descanso. Podría haber dudas en el terreno afectivo, pero en general las cosas fluyen en lo laboral y lo económico.

Leo

Es un día favorable para la salud, con resultados positivos en revisiones médicas. En el amor, alguien del elemento aire puede mostrar interés significativo, y en el trabajo se destacan oportunidades de liderazgo.

Virgo

La energía del día favorece la estabilidad en lo laboral y el orden de asuntos pendientes. Se recomienda cuidar la digestión y evitar conflictos sin sentido en las relaciones personales.

Libra

Se presentan decisiones importantes, tanto emocionales como sociales. Este es un día propicio para trabajar en equipo y buscar acuerdos que beneficien tus objetivos personales y profesionales.

Escorpio

La predicción indica abundancia y flujo de dinero, así como retos laborales que impulsan el crecimiento. Es un momento para confiar más en tus relaciones cercanas.

Sagitario

Se favorecen los planes de expansión, como viajes o estudios, y también puede llegar alguien compatible del signo Géminis. En general, la energía apoya nuevas oportunidades.

Capricornio

La disciplina rinde frutos: aumentan las responsabilidades y también las recompensas. Este lunes puede traer avances sólidos gracias a tu constancia.

Acuario

La jornada sugiere cambios positivos y un impulso para salir de zonas de confort. Es momento de atreverse a hacer las cosas de manera diferente y explorar nuevas posibilidades.

Piscis

Predomina la intuición y la sensibilidad elevada, lo que favorece fortalecer lazos familiares y prestar atención a tu equilibrio emocional.

Estas predicciones forman parte del horóscopo diario de Mhoni Vidente, una de las astrólogas más consultadas en medios mexicanos y redes sociales por sus interpretaciones astrológicas para cada signo zodiacal.

