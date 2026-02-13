Bad Bunny es visto junto a su exnovia Gabriela Berlingeri en Argentina

Tras la intensa actividad que representó su participación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny tomó una pausa y fue visto disfrutando de un momento de tranquilidad en Argentina, a pocas horas de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El artista urbano fue fotografiado mientras cenaba en Buenos Aires acompañado de su expareja, Gabriela Berlingeri, situación que volvió a encender rumores sobre un posible acercamiento sentimental. Según reportó el medio Page Six, ambos acudieron la noche del jueves al restaurante Aramburu, ubicado en el exclusivo barrio de Recoleta.

Durante la salida, el intérprete de Café con Ron vestía una sudadera azul, un paliacate que cubría parte de su rostro y lentes oscuros, mientras era escoltado por personal de seguridad. Pese a ello, se mostró accesible con algunos admiradores, a quienes saludó e incluso dedicó abrazos a varios niños.

La acompañante Berlingeri caminó de forma discreta detrás del cantante y lo esperó en el automóvil en el que se trasladaban. Para la ocasión, lució una chaqueta marrón y pantalones a juego.

Días antes, ella misma había compartido imágenes de su presencia en el Super Bowl.

¿Cómo se conocieron Bad Bunny y Gabriela Berlingeri?

Bad Bunny y Berlingeri se conocieron años atrás en un restaurante de Puerto Rico, tras un concierto de Zion & Lennox, como él relató en una entrevista con Rolling Stone en 2020. Posteriormente, la pareja apareció junta en diversas alfombras rojas y oficializó su relación durante los Premios Billboard de la Música Latina.

Hasta ahora, se desconoce el estado actual de su vínculo. Sin embargo, las apariciones recurrentes de ambos han llevado a sus seguidores a especular sobre una relación que podría ir más allá de la amistad, sin que exista confirmación oficial al respecto.

El puertorriqueño Bad Bunny continúa con su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", que lo lleva este viernes, a Buenos Aires, tras el éxito de su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl por su oda a Latinoamérica.

El cantante se sube al escenario del estadio Monumental, en el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Las entradas para la gira se agotaron rápidamente, al igual que ocurrió en la residencia artística de 30 conciertos que celebró en Puerto Rico entre julio y septiembre del 2025.

Su último álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', un homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año , otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

