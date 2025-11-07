Aleks Syntek se interna en clínica de rehabilitación tras confesar crisis personal

Aleks Syntek se abrió con "Ventaneando" sobre la difícil situación familiar y personal que vive, luego de que dos miembros de su equipo difundieran la versión de que supuestamente habría engañado a su esposa , Karen Coronado, durante años, hecho que podría haber provocado su posible divorcio y la desaprobación de sus hijos, Natalia y Matías.

Apenas este jueves, el músico dio a conocer que su gira, por sus 35 años de trayectoria, sería pospuesta, en lo que restaba del 2025, para resolver asuntos de su salud y, este viernes, Pati Chapoy -junto a su equipo- dio a conocer que se trataría, debido a que Aleks habría tomado la decisión de internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fenix.

Syntek acusa a Javier Calderón, con quien trabajó por años, y a su esposa, Valeria Cox, de impulsar una campaña en su contra , la que ya está teniendo consecuencias, ya que su esposa y sus hijos han decidido alejarse de él, luego de que afirmara no sólo que sostuvo una relación extramarital, sino que acosaba a varias jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

"Javier Calderón es un gánster de la música, me extorsionó", afirmó Syntek.

En el programa también mostraron un video que, aparentemente, habría enviado a su grupo de músicas, a quienes les pide disculpas si, en algún momento, las hizo sentir incómoda, pero que pedía, piadosamente, que dejaran de exhibirlo públicamente, estaba acabando no sólo con su imagen, sino con la estabilidad emocional de su familia.

"Chicas, a cada una, les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes, estoy desesperado".

