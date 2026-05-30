Aquellos que disfrutan del horror psicológico, la película Backrooms: Sin Salida ya se puede ver en las salas de cine tapatías.

Backrooms: Sin Salida. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Basada en el fenómeno viral que transformó oficinas vacías, luces fluorescentes y espacios liminales en una auténtica pesadilla colectiva, la trama empieza a desarrollarse cuando una inexplicable puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles y un paciente desaparece tras cruzarla, dando inicio a un inquietante caso.

Su terapeuta se adentra en la búsqueda, descubriendo una dimensión paralela compuesta por espacios aparentemente cotidianos que se extienden de forma infinita.

Backrooms: Sin Salida. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Atrapada en este laberinto de pasillos repetitivos y una constante sensación de amenaza invisible, deberá enfrentarse a una realidad que desafía la lógica para intentar traerlo de vuelta.

Backrooms: Sin Salida. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

La cinta es dirigida por Kane Parsons, quien se convirtió en un fenómeno del Internet tras haber creado el concepto de los “backrooms” en el mundo digital. Parsons es el cineasta más joven que haya dirigido una película para el sello A24.

Backrooms: Sin Salida

(Backrooms)

De Kane Parsons.

Con Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell.

Estados Unidos, 2026.

XM