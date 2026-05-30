Las razones de Francia para abandonar Miss Universo 2026

La organización Miss Francia ha anunciado oficialmente su retiro del certamen Miss Universo 2026, rompiendo así una tradición de 73 años de participación ininterrumpida. La histórica decisión, comunicada el 28 de mayo por el presidente del comité francés, Frédéric Gilbert, representa una de las fracturas más significativas en la historia de la franquicia.El motivo principal esgrimido por la delegación europea radica en un “profundo choque de principios éticos y profesionales”. De acuerdo con el comunicado oficial, la reciente evolución y la dirección estratégica que ha tomado la competencia internacional ya no se alinean con la identidad, los compromisos y la integridad que Miss Francia ha defendido históricamente.El punto de quiebre para esta drástica medida se remonta a la caótica edición de 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia, donde resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch. Dicho evento estuvo empañado por múltiples polémicas, incluyendo la renuncia de miembros del jurado como Omar Harfouch y Claude Makélélé, quienes denunciaron públicamente presuntas irregularidades, falta de transparencia y la supuesta preselección del grupo de finalistas sin el conocimiento de las organizaciones nacionales.Otro factor determinante fue el trato hacia la candidata de Costa de Marfil, Olivia Yacé, durante la pasada edición. Tras la renuncia de la delegada a su título continental, surgieron declaraciones controvertidas del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, sobre las supuestas limitaciones del pasaporte de la concursante. Gilbert señaló este incidente como inaceptable, argumentando que las reglas y restricciones deben ser transparentes desde el inicio de la competencia.Ante este panorama, la directiva francesa enfatizó que su prioridad es la protección de sus reinas de belleza. El comité subrayó que no puede asumir la responsabilidad de enviar a una joven a un certamen internacional sin tener garantías absolutas sobre la seriedad, la seguridad y el manejo ético de la organización anfitriona, especialmente cuando las explicaciones solicitadas sobre los incidentes previos fueron consideradas insuficientes.La final de la edición 2026 se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico. Como respuesta al boicot, la Organización Miss Universo anunció que asumirá el control directo de la franquicia en Francia bajo el nombre de Miss Universe France, asegurando así que habrá una representante francesa en la edición de Puerto Rico. Por su parte, el comité de Miss Francia aclaró que su retiro aplica únicamente para la temporada 2026, dejando la puerta abierta a un posible regreso si el concurso internacional logra rectificar su rumbo y restaurar su prestigio.