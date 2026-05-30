Luna azul: ¿cuántos años pasarán para volver a verla?

Este fin de semana el cielo nocturno nos regala un evento astronómico imperdible: la Luna Azul. Si no levantas la mirada este 31 de mayo, tendrás que esperar más de dos años para presenciar nuevamente este peculiar fenómeno.

El evento principal alcanzará su punto máximo de iluminación durante la madrugada de este domingo, específicamente alrededor de las 2:45 de la mañana, considerando el huso horario del centro de México. En ese instante, la cara visible del satélite estará completamente iluminada por el Sol.

Sin embargo, los especialistas en astronomía aseguran que no es estrictamente necesario desvelarse a esa hora exacta. El satélite natural podrá apreciarse prácticamente lleno desde la noche de este sábado 30 de mayo y hasta el amanecer del lunes 1 de junio.

Esta ventana de tiempo extendida brinda múltiples oportunidades para que los aficionados a la fotografía nocturna y el público en general puedan capturar el momento, sin importar si las condiciones climáticas o la nubosidad varían un poco durante la madrugada.

¿Qué es y por qué no cambia de color?

Para entender verdaderamente la magnitud y el atractivo de este evento, es necesario responder a la pregunta central que muchos se hacen al leer las noticias: ¿qué es exactamente una Luna Azul y por qué genera tanta expectativa?

Contrario a lo que sugiere su poético nombre, este término no tiene relación alguna con un cambio de color en la superficie lunar. Se trata, más bien, de una curiosidad matemática y de organización dentro de nuestro Calendario Gregoriano.

En el ámbito astronómico y popular, se le denomina así a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Este es un fenómeno que rompe con la norma habitual de presenciar un solo plenilunio mensual.

Durante este mes de mayo, la primera luna llena, conocida popularmente en diversas culturas como la Luna de Flores, iluminó el firmamento nocturno el pasado 1 de mayo, marcando el inicio de un mes muy activo.

Ahora, exactamente en el último día del mes, el ciclo se cierra de manera espectacular con esta segunda aparición brillante. Esto marca un hito astronómico que no se repetirá en el corto plazo y que fascina a los observadores.

Luna azul: ¿cuántos años pasarán para volver a verla?

El enfoque principal que intriga a muchos observadores y a los propios científicos de la NASA es el tiempo exacto que tardará en repetirse esta coincidencia calendárica, ya que no es algo que suceda todos los años.

De acuerdo con los cálculos orbitales, este será el único evento de su tipo durante todo el año 2026, lo que lo convierte en una cita obligada para los amantes de la astronomía.

La siguiente ocasión en que coincidan dos lunas llenas dentro de un mismo mes calendario será hasta el mes de diciembre de 2028. Esta prolongada pausa es lo que le otorga su carácter de rareza y exclusividad.

Esto significa que la humanidad tendrá que esperar más de dos años y medio para volver a utilizar el término Luna Azul en su cotidianidad. Es un recordatorio de la precisión y los ritmos constantes de nuestro sistema solar.

La rareza de este ciclo se debe a que el mes lunar dura aproximadamente 29.5 días. Esta ligera diferencia con los meses de 30 o 31 días es lo que ocasionalmente permite que quepan dos fases completas en un solo mes.

Una Microluna en el apogeo terrestre

Además de su peculiaridad en el calendario, la luna de esta noche tiene otra característica especial que la hace única: será considerada una Microluna, un término que contrasta directamente con las famosas superlunas que solemos admirar.

Este fenómeno adicional ocurre porque el satélite se encuentra en su apogeo, es decir, en uno de los puntos más alejados de la Tierra dentro de su órbita elíptica, a unos 405 mil kilómetros de distancia de nuestro planeta.

Para disfrutar al máximo de este espectáculo, te compartimos una lista de consejos prácticos:

Busca oscuridad: Aléjate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Aléjate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Cero equipos: No necesitas telescopio, el evento es visible a simple vista.

No necesitas telescopio, el evento es visible a simple vista. Paciencia: Si hay nubes, espera un poco; el satélite brillará en plenitud toda la noche.

CT