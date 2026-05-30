El actor Horacio García Rojas suma un nuevo capítulo a su carrera artística con el estreno de “Nosotros”, su debut como director a través de un cortometraje animado que explora la identidad, la memoria histórica y las raíces culturales de México. La producción ya se encuentra disponible de manera gratuita en YouTube.

Reconocido por su constante defensa de la representación digna de los pueblos originarios y la diversidad cultural en el audiovisual, García Rojas traslada ahora esa visión al terreno de la dirección con una propuesta profundamente simbólica y visual, donde la animación se convierte en un recurso narrativo para conectar el pasado indígena con el presente mexicano.

A través de una estética cargada de simbolismos y una atmósfera sonora envolvente, “Nosotros” propone un recorrido por elementos históricos, espirituales y culturales que dialogan con la construcción de la identidad nacional. El cortometraje busca resignificar el dolor histórico desde una mirada de resistencia, memoria y orgullo colectivo.

Para el actor y ahora director, el formato animado representa un espacio creativo sin límites, capaz de transitar entre lo poético y lo histórico, permitiendo representar dimensiones simbólicas difíciles de abordar desde otros lenguajes cinematográficos.

Además de su propuesta artística, “Nosotros” apuesta por ampliar el acceso al contenido cultural mediante una distribución abierta en YouTube, con la intención de democratizar el acceso al arte y acercar su mensaje a públicos diversos dentro y fuera de México.

Con este proyecto, Horacio García Rojas reafirma su compromiso con la dignificación de la herencia indígena, la reflexión sobre la identidad nacional y la necesidad de recontar la historia desde perspectivas propias, utilizando el cine como herramienta de memoria y conexión colectiva.

CT