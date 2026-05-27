Miércoles, 27 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El pasajero del diablo”

Para los amantes del cine de terror la película El pasajero del diablo ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

2El pasajero del diablo

2El pasajero del diablo" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Para aquellos que son aficionados al cine de terror, una de las opciones de estreno es El pasajero del diablo, una cinta del director André Øvredal sobre terror sobrenatural.

El pasajero del diablo. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Durante un viaje por carretera, una joven pareja es testigo de un terrible accidente. Pronto, se dan cuenta que no salieron ilesos del lugar siniestro, pues una presencia demoníaca llamada El Pasajero, los persigue y no se detendrá hasta atraparlos.

Su viaje y aventura por carretera, se convertirá en su peor pesadilla.

El pasajero del diablo. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Café Chairel”

Este largometraje es producido por Gary Dauberman, guionista de It (Eso), y Walter Hamada, productor de Joker e It (Eso).

El pasajero del diablo

(Passenger)

De André Øvredal.

Con Jacob Scipio, Lou Llobell, Mellisa Leo, Joseph Lopez, Miles Fowler, Alan Trong.

Estados Unidos, 2026.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones