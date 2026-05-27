Para aquellos que son aficionados al cine de terror, una de las opciones de estreno es El pasajero del diablo, una cinta del director André Øvredal sobre terror sobrenatural.

El pasajero del diablo. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Durante un viaje por carretera, una joven pareja es testigo de un terrible accidente. Pronto, se dan cuenta que no salieron ilesos del lugar siniestro, pues una presencia demoníaca llamada El Pasajero, los persigue y no se detendrá hasta atraparlos.

Su viaje y aventura por carretera, se convertirá en su peor pesadilla.

El pasajero del diablo. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Este largometraje es producido por Gary Dauberman, guionista de It (Eso), y Walter Hamada, productor de Joker e It (Eso).

El pasajero del diablo

(Passenger)

De André Øvredal.

Con Jacob Scipio, Lou Llobell, Mellisa Leo, Joseph Lopez, Miles Fowler, Alan Trong.

Estados Unidos, 2026.

XM