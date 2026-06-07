A solo seis días de su estreno, la película de terror 'Backrooms' se ha convertido en la más taquillera en EU del estudio A24 al superar los 100 millones de dólares, informó el medio especializado Deadline. La película dirigida por el influencer del youtuber Kane Parsons superó el récord establecido por 'Marty Supreme' en diciembre del año pasado cuando alcanzó 96 millones de dólares en la taquilla nacional.

“Backrooms” vence a “Marty Supreme”

La cinta protagonizada por Timothée Chalamet aún conserva el título de la más taquillera del estudio independiente a nivel mundial al haber alcanzado 191 millones de dólares. Se prevé que el filme de Parsons también supere esa marca, pues actualmente ha acumulado 136 millones de dólares a nivel mundial, y todavía falta que estrene en países como España, Alemania y Francia, mercados con gran potencial taquillero.

Antes de superar a la película de Josh Safdie, 'Backrooms' desbancará a la ganadora del Óscar 'Everything Everywhere All at Once', que sumó 148 millones de dólares en total, y que se posiciona como la segunda más lucrativa de la historia del estudio.

De acuerdo con la misma publicación, se espera que 'Backrooms' registre una caída de entre el 55 % y el 60 % en su segundo fin de semana, con una recaudación de entre 32 y 37 millones de dólares. La cinta de Parsons, inspirada en una leyenda urbana de internet sobre una dimensión paralela de la que es difícil escapar, logró el mejor estreno de la historia para una producción de terror original.

El filme recaudó 118 millones en todo el mundo

El filme superó ampliamente las expectativas al recaudar 81 millones de dólares en Estados Unidos y 118 millones en todo el mundo durante su estreno. Antes de su lanzamiento, las proyecciones apuntaban a unos 20 millones de dólares para una producción cuyo presupuesto fue inferior a los 10 millones. Por su parte, Parsons, de 20 años, se convirtió en el director más joven con una película número uno en taquilla, superando el récord de Josh Trank, quien a los 27 años posicionó 'Chronicle' (2012) en primer lugar con 22 millones de dólares.

Te puede interesar: Este vidente acertó 3 campeones del mundo y confirmó quién ganará el Mundial 2026

El éxito de 'Backrooms' y de 'Obsession', del también youtuber Curry Baker, una película que contó con un presupuesto menor a 1 millón de dólares y que actualmente supera los 155 millones de dólares en taquilla mundial, sugiere un cambio en la industria cinematográfica, cada vez más dispuesta a apostar por creadores surgidos de internet.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS