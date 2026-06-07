Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 8 al 14 de junio

Aries

La carta de la semana es El Emperador, una señal de liderazgo, disciplina y fortaleza para enfrentar los retos que se presenten. Durante estos días será importante actuar con cautela, ya que, aunque las oportunidades económicas estarán presentes, también podrían surgir personas con malas intenciones o situaciones poco claras. En el ámbito laboral se vislumbran reuniones importantes, posibilidades de ascenso y la recuperación de un dinero pendiente. En el amor, evita las indecisiones y apuesta por relaciones más honestas y estables.

La recomendación de las cartas es dejar atrás los resentimientos y cerrar ciclos que ya cumplieron su función. El pasado no puede modificarse, pero sí puede servir como aprendizaje para construir un futuro más sólido. Los números de la suerte son 02, 05 y 27; los colores favorables, rojo y azul; y el día clave será el 10 de junio.

Tauro

El Mago marca una semana de crecimiento, nuevas oportunidades y capacidad para transformar los proyectos en resultados concretos. Se presentan propuestas laborales, negocios prometedores y posibilidades de mejorar los ingresos. Será fundamental rodearse de personas optimistas y enfocarse en metas que impulsen el desarrollo personal y profesional.

Las cartas sugieren confiar más en las propias capacidades y actuar con inteligencia antes de tomar decisiones importantes. También se anuncian avances en temas sentimentales, con posibilidades de consolidar relaciones o incluso recibir noticias relacionadas con la familia. Los números de la suerte son 03, 06 y 11; los colores, azul y verde; y el día favorable será el 11 de junio.

Géminis

La Estrella ilumina tu camino y augura días de reconocimiento, estabilidad y buenas noticias. Es una semana ideal para enfocarte en tus metas personales, buscar nuevas oportunidades laborales e incluso considerar cambios de residencia o proyectos fuera de tu entorno habitual. Los problemas pendientes comenzarán a resolverse y la suerte estará de tu lado.

Las cartas aconsejan dejar atrás situaciones que ya no aportan crecimiento. Soltar viejas heridas, relaciones desgastadas o pensamientos negativos abrirá espacio para nuevas experiencias. Tus números son 09, 32 y 33; los colores blanco y naranja; y el día de la suerte será el 12 de junio.

Cáncer

El Carro simboliza avance, determinación y éxito. Esta semana será importante priorizar tu bienestar emocional y físico, dedicando tiempo a actividades que te generen felicidad y equilibrio. También se observan mejoras económicas y estabilidad en asuntos laborales o de negocios.

Las cartas te invitan a abandonar los temores que han frenado algunos proyectos importantes. Es momento de confiar en tus capacidades y atreverte a explorar nuevas oportunidades. Los números de la suerte son 13, 22 y 71; los colores blanco y azul; y el día favorable será el 9 de junio.

Leo

El As de Espadas anuncia victorias, claridad mental y resolución de conflictos. Será una semana intensa en cuestiones laborales y académicas, por lo que la organización será clave para cumplir con todas tus responsabilidades. También se favorecen trámites legales y proyectos que requieren determinación.

Las cartas aconsejan actuar con prudencia y analizar cuidadosamente cada propuesta antes de aceptarla. No todas las personas que se acercan tienen las mejores intenciones. Los números de la suerte son 01, 24 y 28; los colores rojo y naranja; y el día positivo será el 10 de junio.

Virgo

El As de Oros trae abundancia, estabilidad y nuevas oportunidades financieras. Es una semana favorable para emprender, cambiar de empleo o iniciar proyectos que generen ingresos adicionales. También será un buen momento para resolver asuntos administrativos y planificar metas a largo plazo.

Las cartas recomiendan evitar gastos innecesarios y valorar todo lo que se ha logrado hasta ahora. La gratitud y la disciplina serán herramientas esenciales para atraer más prosperidad. Tus números son 17, 26 y 31; los colores rojo y amarillo; y el día afortunado será el 12 de junio.

Libra

La Rueda de la Fortuna indica cambios positivos, crecimiento y oportunidades inesperadas. El dinero fluirá con mayor facilidad y surgirán compromisos familiares o sociales que traerán satisfacción. También será una semana favorable para continuar estudiando o adquirir nuevos conocimientos.

Las cartas sugieren priorizar tu bienestar y tomar decisiones pensando en lo que realmente deseas para el futuro. Un regalo o noticia especial podría alegrarte estos días. Los números de la suerte son 23, 35 y 64; los colores azul y blanco; y el día clave será el 12 de junio.

Escorpio

La Templanza invita a actuar con serenidad y equilibrio. Esta semana será importante evitar decisiones impulsivas y dejar atrás rencores que solo generan desgaste emocional. También se vislumbran oportunidades laborales, pagos pendientes y posibilidades de mejorar la economía.

Las cartas recomiendan practicar la paciencia y enfocarse en aquello que realmente aporta estabilidad. Un cambio de imagen o un viaje podría ayudarte a renovar energías. Tus números son 10, 20 y 34; los colores amarillo y verde; y el día de la suerte será el 10 de junio.

Sagitario

El Mundo anuncia expansión, viajes y experiencias enriquecedoras. Será una semana dinámica, con nuevas oportunidades para conocer personas, fortalecer amistades y avanzar en proyectos laborales. La energía favorece el crecimiento personal y la adaptación a los cambios.

Las cartas aconsejan evitar excesos y mantener una actitud responsable frente a las finanzas. También será importante alejarse de conflictos ajenos y de situaciones poco claras. Los números de la suerte son 07, 14 y 25; los colores amarillo y rojo; y el día favorable será el 11 de junio.

Capricornio

El Loco señala el inicio de nuevas etapas y aprendizajes importantes. Será una semana para reflexionar sobre las decisiones tomadas y establecer objetivos más claros para el futuro. Habrá avances laborales y oportunidades de crecimiento que exigirán disciplina y madurez.

Las cartas recomiendan controlar los impulsos y actuar con mayor racionalidad. También será un buen momento para cerrar ciclos negativos y rodearse de personas que aporten estabilidad. Los números son 21, 30 y 56; los colores verde y amarillo; y el día de la suerte será el 10 de junio.

Acuario

El Sol ilumina una semana de éxito, optimismo y crecimiento económico. Los proyectos laborales avanzarán favorablemente y podrían surgir nuevas oportunidades de negocio o colaboraciones importantes. También será un periodo propicio para realizar viajes o cambios que aporten motivación.

Las cartas sugieren mantener la discreción respecto a planes y proyectos personales para evitar envidias o interferencias externas. Los números de la suerte son 04, 09 y 12; los colores blanco y azul; y el día positivo será el 12 de junio.

Piscis

El Diablo advierte sobre la necesidad de actuar con prudencia en asuntos económicos y personales. Aunque la semana trae oportunidades de negocio y mejoras laborales, será importante analizar bien cada propuesta y no confiar ciegamente en quienes se acercan con promesas atractivas.

Las cartas invitan a sanar heridas emocionales, dejar atrás relaciones que ya terminaron y concentrarse en construir un futuro más estable. El ahorro y la organización financiera serán claves para alcanzar tus objetivos. Los números de la suerte son 08, 15 y 30; los colores amarillo y verde; y el día favorable será el 9 de junio.

SV