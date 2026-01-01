Baba Vanga: estas son las predicciones de la mística búlgara para el 2026

De acuerdo con reportes de medios internacionales, entre las predicciones que se le adjudican a Baba Vanga (1911-1996) destaca la posibilidad de que la humanidad establezca comunicación con seres de otros planetas. Según estas versiones, la vidente habría anticipado que una nave espacial de gran magnitud se acercaría a la Tierra, lo que permitiría el contacto con una civilización avanzada.

Esta supuesta profecía ha provocado intensas discusiones en redes sociales y foros digitales. No obstante, desde el ámbito científico se mantiene el escepticismo, ya que hasta el momento no existe evidencia que respalde un escenario de este tipo.

Baba Vanga es frecuentemente asociada con presuntas predicciones que algunos consideran cumplidas, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la disolución de la Unión Soviética o la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, diversos medios, han señalado que no existe un registro oficial, documentado o verificado de sus profecías. La mayoría de estas versiones provienen de testimonios orales, recopilaciones no oficiales o interpretaciones difundidas después de su fallecimiento.

Pese a la falta de respaldo documental, las predicciones atribuidas a Baba Vanga continúan despertando interés y especulación cada vez que se acerca un nuevo año, especialmente cuando se trata de fechas como 2026, asociadas a eventos extraordinarios según estas narrativas.

Quién fue Baba Vanga

Baba Vanga fue una vidente y mística búlgara cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova. Nació el 31 de enero de 1911 en Strumica, una región que en ese momento pertenecía al Imperio Otomano, y murió en 1996 en Bulgaria. Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más enigmáticas y comentadas del mundo esotérico en Europa del Este y, posteriormente, a nivel internacional.

Perdió la vista cuando era niña, luego de que una tormenta la levantara por los aires y le causara graves lesiones en los ojos. A partir de ese momento, comenzó a atribuirse a sí misma habilidades especiales, como la capacidad de ver el futuro, percibir energías y recibir visiones relacionadas con hechos venideros y con personas que acudían a consultarla.

Baba Vanga ganó fama porque se le adjudican diversas predicciones supuestamente cumplidas, entre ellas acontecimientos históricos como conflictos bélicos, desastres naturales y cambios políticos. Sin embargo, la mayoría de estas profecías no quedaron registradas de manera escrita u oficial durante su vida, sino que se difundieron a través de testimonios, relatos orales y recopilaciones publicadas después de su muerte.

