Mhoni Vidente lanza terribles predicciones de la tarotista para el 2026

La astróloga y tarotista de origen cubano, Mhoni Vidente, dio a conocer una serie de lecturas y visiones enfocadas en el año 2026, las cuales abarcan temas relacionados con el entretenimiento, el clima, los fenómenos naturales, el deporte y el escenario político internacional.A lo largo del tiempo, el interés por anticipar lo que traerá el futuro ha sido constante, sobre todo cuando algunas predicciones coinciden con hechos reales. En ese contexto, la vidente compartió lo que, según sus cartas y percepciones, podría marcar el rumbo de los próximos 12 meses.De acuerdo con la pitonisa, el 2026 se perfila como un periodo clave para cerrar ciclos y comenzar de nuevo. Lo describe como una etapa de transformaciones profundas, en la que muchas personas buscarán dejar atrás cargas negativas y replantear distintos aspectos de su vida.Asimismo, hizo énfasis en la importancia de reforzar la protección espiritual, al advertir sobre la actividad de energías negativas, trabajos de brujería y fuerzas oscuras que, según señaló, podrían manifestarse durante el año.Sobre la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la astróloga mencionó a selecciones como España, Portugal y Argentina como posibles campeonas, aunque en otra lectura también incluyó a Ecuador entre los equipos con probabilidades de alzarse con el título. Además, afirmó que no percibe atentados ni problemas graves de seguridad durante el torneo en territorio mexicano.En el ámbito político, Mhoni Vidente advirtió sobre posibles levantamientos sociales, intentos de golpes de Estado y movimientos para derrocar gobiernos, especialmente en países de América Latina, hacia finales de 2025 y los primeros meses de 2026.Cabe recordar que las predicciones de Mhoni Vidente se basan en interpretaciones del tarot, la astrología y sus visiones personales, por lo que no cuentan con sustento científico.Con información de Mhoni VidenteBB