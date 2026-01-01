Mhoni Vidente lanza terribles predicciones de la tarotista para el 2026

La astróloga y tarotista de origen cubano, Mhoni Vidente, dio a conocer una serie de lecturas y visiones enfocadas en el año 2026, las cuales abarcan temas relacionados con el entretenimiento, el clima, los fenómenos naturales, el deporte y el escenario político internacional.

A lo largo del tiempo, el interés por anticipar lo que traerá el futuro ha sido constante, sobre todo cuando algunas predicciones coinciden con hechos reales. En ese contexto, la vidente compartió lo que, según sus cartas y percepciones, podría marcar el rumbo de los próximos 12 meses.

¿Qué anticipa Mhoni Vidente para 2026?

De acuerdo con la pitonisa, el 2026 se perfila como un periodo clave para cerrar ciclos y comenzar de nuevo. Lo describe como una etapa de transformaciones profundas, en la que muchas personas buscarán dejar atrás cargas negativas y replantear distintos aspectos de su vida.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de reforzar la protección espiritual, al advertir sobre la actividad de energías negativas, trabajos de brujería y fuerzas oscuras que, según señaló, podrían manifestarse durante el año.

Clima y fenómenos naturales

Invierno y calor extremos: Entre sus visiones, Mhoni Vidente mencionó un inicio de 2026 marcado por heladas severas y temperaturas inusualmente bajas. Al mismo tiempo, prevé periodos de calor intenso, razón por la cual insistió en la necesidad de cuidar el agua.

Sismos y actividad volcánica: La astróloga reiteró sus advertencias sobre movimientos telúricos de gran intensidad y la reactivación de volcanes en distintas partes del mundo. En particular, señaló al volcán Popocatépetl, conocido como "Don Goyo", así como al volcán de Guatemala. También hizo referencia a que una visita de la cantante Dua Lipa a México podría coincidir con un temblor.

Espectáculo y figuras públicas

Christian Nodal y Ángela Aguilar: Según la vidente, la pareja continuará bajo el escrutinio público. Afirmó que ambos estarían siendo afectados por brujería atribuida a una mujer que reside en el extranjero; sin embargo, aseguró que no visualiza un divorcio.

sin embargo, aseguró que no visualiza un divorcio. Kendall Jenner: En sus cartas, Mhoni Vidente observó que la modelo podría estar embarazada y convertirse en madre durante 2026.

y convertirse en madre durante 2026. Dua Lipa: Además de la relación con posibles sismos, indicó que la cantante hablará públicamente sobre sus planes de embarazo en un futuro cercano.

Mundial de Futbol 2026

Sobre la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la astróloga mencionó a selecciones como España, Portugal y Argentina como posibles campeonas, aunque en otra lectura también incluyó a Ecuador entre los equipos con probabilidades de alzarse con el título. Además, afirmó que no percibe atentados ni problemas graves de seguridad durante el torneo en territorio mexicano.

Panorama político internacional

En el ámbito político, Mhoni Vidente advirtió sobre posibles levantamientos sociales, intentos de golpes de Estado y movimientos para derrocar gobiernos, especialmente en países de América Latina, hacia finales de 2025 y los primeros meses de 2026.

Cabe recordar que las predicciones de Mhoni Vidente se basan en interpretaciones del tarot, la astrología y sus visiones personales, por lo que no cuentan con sustento científico.

