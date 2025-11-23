Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Cacería de Brujas

Una profesora universitaria (Julia Roberts) se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una alumna destacada (Ayo Edebiri) hace una acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield), y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz. Escrita por Nora Garrett.

Un Día Fuera de Control

Brian acaba de perder su empleo y termina convirtiéndose en un padre que se queda en casa. Entonces acepta la invitación para pasar el rato con otro papá que, al final, resulta ser un verdadero problema.

31 Minutos: Calurosa Navidad

Bodoque emprende un viaje al Polo Norte para conseguir los regalos navideños de Titirilquén, pero su afición al juego termina enredándolo todo. Mientras tanto, en el estudio, Mario Hugo intenta sacar adelante un especial de Navidad que se le desmorona a cada paso.

El Grinch

En las afueras de Whoville vive el Grinch, decidido a tomar revancha arruinando la Navidad de todos los habitantes de la ciudad.

12 Horas para el Fin del Mundo

Un padre que labora en una estación espacial debe emprender el rescate de su hija de 15 años luego de que una lluvia de meteoritos devaste la Tierra.

Código Traje Rojo

Se presenta como una comedia de acción y aventuras para todo tipo de público, que viaja por el mundo y propone un universo completamente nuevo por descubrir dentro del género de historias festivas.

Patos

Una familia de patos busca persuadir a su padre, excesivamente protector, para que finalmente se anime a salir de vacaciones.

Invasión: El Fin de los Tiempos

La vida de Julia cambia cuando una nave alienígena baja a la Tierra y, ahora, tres años después, los seres humanos están a punto de experimentar un nuevo encuentro extraterrestre.

Culpa Nuestra

La relación entre Nick y Noah atraviesa su punto más alto, pero todo indica que la vida de la pareja está a punto de cambiar. Una cadena de eventos los llevará a descubrir, de una vez por todas, si realmente están destinados a estar juntos.

Legalmente Rubia

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

YC