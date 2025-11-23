Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 24 al 30 de noviembre

Mhoni Vidente menciona que esta semana del 24 al 30 de noviembre llega cargada de movimientos energéticos importantes para los primeros seis signos del Zodiaco.

Las cartas del tarot revelan procesos de renovación, cierre de ciclos, estabilidad económica y decisiones clave en el terreno emocional.

A continuación, el panorama detallado para los 12 signos zodiacales.

Aries

Las cartas anuncian un periodo luminoso encabezado por la presencia de la Estrella, símbolo de claridad y brillo personal. Se trata de días propicios para ponerse al corriente en asuntos pendientes, liquidar deudas y planear viajes hacia fin de año o para 2026, mientras predomina una energía introspectiva que invita a reflexionar sobre la vida amorosa, la idea de formar pareja o familia y los caminos que se desean trazar a futuro.

Las cartas insisten en la necesidad de alinear energías mediante ejercicio, caminatas y conexión espiritual. Será una semana dinámica en la que el miércoles se posiciona como su mejor día, momento en el que Aries podrá experimentar cinco golpes de suerte ligados a los números 08, 10 y 66. En lo físico, deberá prestar atención a molestias de piernas, cadera y huesos, especialmente si pasa largos periodos sentado. Los colores verde y blanco potencian procesos de sanación emocional.

También se marca un impulso académico o profesional, ya sea estudiando un idioma, inteligencia artificial o tomando cursos para reforzar la vida laboral. La intuición estará particularmente elevada, por lo que cualquier sospecha o presagio será certero.

En el amor, si hay pareja será importante dialogar sin dramatismos; si está soltero, se acercarán Acuario, Leo y Capricornio. El tarot además sugiere dejar atrás amistades tóxicas, hábitos dañinos o emociones estancadas, así como retomar la lista de propósitos del año, pues aún hay tiempo para cumplirlos antes de cerrar 2025.

Tauro

la carta del Mago marca un periodo de manifestación y crecimiento económico. La energía favorece pagos importantes, estabilidad financiera y la claridad para pedir lo que realmente se desea alcanzar. Tauro entra en una etapa de reorganización, con énfasis en la salud, debido a posibles problemas de colesterol, presión alta o exceso de peso.

Será una semana ideal para programar un viaje, disfrutar tiempo con seres queridos y aceptar invitaciones a eventos como bodas, graduaciones o bautizos. El lunes sobresale como su mejor día, en medio de reuniones laborales decisivas para cerrar proyectos y preparar lo que vendrá en 2026. También será fundamental poner en regla documentos como seguros, papeles migratorios, títulos de propiedad, licencias o identificaciones.

Sus golpes de suerte estarán ligados a los números 15, 27 y 30, mientras que los colores amarillo y rojo acompañarán el impulso energético. Las cartas recomiendan prudencia, evitar chismes, moderar el carácter y recordar que los límites más fuertes suelen estar en la mente. Se auguran compras relevantes —como casa o coche— y un crecimiento sostenido.

En el amor, Tauro mantendrá estabilidad si ya tiene pareja; si está soltero, llegarán Virgo, Capricornio y Aries con intenciones sinceras. Además, podría reaparecer un amor del pasado, aunque sin posibilidad de retomar la relación.

Géminis

La carta que predomina es la de la acumulación y la búsqueda de estabilidad. Es un momento perfecto para ordenar cuentas, cerrar ciclos económicos y planear con claridad lo que se espera para 2026. No obstante, el tarot advierte una tendencia reciente del signo a la ansiedad, la negatividad y el pensamiento catastrófico, por lo que será fundamental reemplazar esas ideas por metas positivas: un mejor empleo, estudios, un negocio propio o un estilo de vida saludable.

El martes será su mejor día, marcado por una propuesta laboral vinculada a una empresa o persona del extranjero. También podría llegar un compromiso amoroso, una formalización o incluso un embarazo. Las cartas alertan sobre enemigos cercanos o personas que observan excesivamente sus movimientos; por ello se recomienda protección energética.

Los números 06, 25 y 40 aparecen como sus cifras de suerte, mientras que el amarillo y el verde guiarán su energía. La transformación positiva llegará pronto, junto con oportunidades laborales y encuentros afectivos con Aries, Acuario y Libra. Géminis deberá aprender a respirar, a no dejarse dominar por impulsos ni enojo y a perdonar para liberarse emocionalmente.

Cáncer

La carta de la Torre anuncia restructuras y decisiones que impulsan la construcción de un patrimonio. Será una semana para acondicionar el hogar, prepararlo para posadas y celebraciones navideñas, y crear un ambiente cómodo y seguro. A pesar de que surgirán energías encontradas en el trabajo o en la familia, será esencial no asumir los problemas ajenos como propios y enfocarse en lo que sí se puede controlar.

El jueves se presenta como su mejor día, con oportunidades de ascenso, firma de contratos o mayores ingresos. Cáncer podrá avanzar en un proceso legal o migratorio que se resolverá a su favor. En salud, deberá atender pulmones, garganta y tiroides, pues estos órganos representan su punto más vulnerable. Sus números de suerte serán 02, 29 y 37, y sus colores protectores, verde y rojo.

Las cartas aconsejan desconfiar de personas tóxicas, evitar relaciones solo por soledad y abrir bien los ojos ante posibles fraudes. Si está soltero, se acercarán Escorpión, Capricornio y Piscis. También se anuncia un regalo inesperado y la necesidad de poner al día documentos gubernamentales o fiscales para evitar complicaciones en 2025.

Leo

Para Leo, la semana está guiada por el As de Copas, símbolo de unión, familia y afecto. El signo entra a un periodo de calidez emocional en el que será vital fortalecer vínculos y compartir tiempo con seres queridos. A nivel profesional, la carga laboral será notable, por lo que la administración del tiempo será clave.

Las invitaciones a viajes llegarán, y aceptar será una gran idea para refrescar la mente. Procedimientos médicos o estéticos tendrán resultados favorables. En cuestión de salud, deberá cuidar espalda baja, riñones y evitar exceso de grasas. Aunque los resultados profesionales serán positivos, es necesario impulsar aún más los proyectos para alcanzar lo deseado.

El miércoles será su mejor día; sus números mágicos 11, 14 y 39; y sus colores, naranja y rojo. La imaginación será su herramienta más poderosa para abrir caminos en estudios, proyectos creativos y posibilidades laborales en empresas extranjeras o gubernamentales.

Si tiene pareja, continuará estable. Si está soltero, aparecerán Sagitario, Aries y Tauro. Las cartas recomiendan ignorar a los criticones y escuchar solo a quienes aportan. Además, Leo deberá tomar decisiones importantes y aprovechar una etapa de raíces de abundancia que favorecerá la adquisición o mejora de vivienda o vehículo.

Virgo

Se ve influenciado por la carta de la Fuerza, que marca determinación, dominio emocional y resolución de conflictos. Es un periodo ideal para cerrar asuntos legales, juicios, pensiones, divorcios, temas migratorios o cualquier trámite pendiente. El viernes será su mejor día, acompañado de una profunda conexión con la naturaleza y la espiritualidad.

El tarot recomienda sanar relaciones del pasado, pedir perdón o cerrar ciclos emocionales para recuperar una estabilidad interna necesaria para avanzar. Sus números afortunados 13, 48 y 61 se complementan con los colores naranja y blanco.

Si está soltero, se acercarán Piscis, Tauro y Capricornio. El tarot insiste en que, aunque Virgo suele entregarse demasiado en el amor, no debe permitir segundas oportunidades que perpetúen traiciones.

Su inteligencia será clave para resolver cualquier contratiempo, especialmente si repara objetos dañados en casa para mejorar el flujo energético. Además, se le invita a pedir un deseo con fe y prender una vela blanca al arcángel Miguel, pues aquello que anhele podría cumplirse de forma casi inmediata. También se recomienda tener un ingreso extra o un pequeño negocio, como un proyecto de moda, belleza o alimentos, para reforzar la estabilidad económica.

Libra

Te viene la carta del mundo. Es el momento de tomar tus maletas, de salir de viaje, de poner en orden tus documentos y de organizar un recorrido placentero y divertido que te haga sentir en paz. Libra, has trabajado demasiado y tu mente necesita descanso.

Te vienen seis golpes de suerte en lotería con tus números 07, 09 y 21, y tus colores serán el azul y el blanco. Este es un periodo de hacer inventario: cuánto ganaste, cuánto gastaste, qué necesitas para un coche, una casa o para nuevos proyectos. En 2026 llegarán oportunidades laborales en gobierno, universidades o empresas extranjeras.

Si estás solita o solito, tus signos compatibles serán Géminis, Acuario y Capricornio, quienes te darán estabilidad emocional. El amor tocará a tu puerta en diciembre y te traerá equilibrio, ese yin y yang que tanto necesitas.

Recibirás una deuda atrasada, habrá dinero extra que te permitirá viajar y tomar decisiones personales importantes.

Escorpión

Te sale la carta del emperador. Sigues tocando las puertas de la abundancia y de la estabilidad. Ya estás organizando un viaje para fin de año o quizá para los primeros meses de 2026; ve, visita a quienes quieres, desconéctate un poco y gasta en ti.

Piensas mucho en alguien del pasado; si no puedes cerrar ciclos en persona, ora por esa alma, entrégala a Dios y libera culpas. Tu punto débil será la piel, el cabello y el sistema urinario: cuida tus riñones, tu vejiga y visita a especialistas para evitar infecciones.

No permitas que las mentiras de otros afecten tu claridad; detén cualquier manipulación desde el inicio. Te vienen golpes de suerte con los números 22, 31 y 34, y tus colores serán el blanco y el rojo. Purifícate tomando más agua, comiendo ligero, caminando y permitiendo que la energía negativa se vaya. Alguien cercano y poderoso te tenderá la mano en temas económicos y laborales. Tu familia te buscará para celebrar algo especial.

En el amor, se abre la puerta para una relación estable con los signos Cáncer, Piscis o Aries. Recuerda no magnificar problemas y no caer en fraudes o malos entendidos. Mantén tus finanzas bajo control y organiza tu entorno para avanzar con firmeza.

Sagitario

Te viene la carta del as de oros. Estás entrando en una etapa de crecimiento, estabilidad y alegría. Estás de cumpleaños, y cuando Sagitario cumple años, la buena vibra se multiplica: invitaciones, reuniones, regalos inesperados y nuevas oportunidades llegan a tu entorno.

El miércoles será tu día más afortunado, ideal para resolver asuntos pendientes del pasado. Si organizas fiestas, evita juntar parejas o amores de distintas etapas para no generar celos o chismes. Durante tu cumpleaños prende una veladora blanca y pide guía al arcángel Miguel.

Tus golpes de suerte serán cuatro con los números 18, 20 y 38, y tus colores serán amarillo y rojo. Nuevos proyectos laborales llegarán y te harán feliz.

Estudia algo artístico, musical, de diseño o relaciones públicas, porque todo fluirá muy bien. Si estás en pareja podrías recibir noticias de embarazo. Si estás solito o solita, los signos compatibles serán Aries, Tauro y Leo. Arregla tu documentación porque te viene un viaje importante.

En las cartas aparece un nuevo comienzo y la magia de la tierra: acércate al campo, al mar o a la naturaleza para renovar energías. Tu familia será clave en estos días; abrázala y protégela. Tendrás un cumpleaños inolvidable.

Capricornio

Te viene la carta del sol. La felicidad, la claridad y la buena vibra te alcanzan. Has logrado avanzar, te estás poniendo al día y esta semana estará llena de trabajo, tareas, órdenes y organización.

El martes será tu mejor día, ideal para juntas o exámenes académicos. Organiza tus pagos, liquida deudas, evita compras innecesarias. Quédate con personas que te demuestren amor y apoyo con hechos. Tu punto débil será el sistema urinario: riñones, vejiga e infecciones.

Evita refrescos, café y exceso de irritantes. Estudia algo nuevo: idiomas, teología, filosofía o inteligencia artificial; Capricornio siempre crece cuando su mente se expande. Tus números mágicos serán 01, 03 y 17, recomendados especialmente para martes y viernes. Tus colores serán blanco y azul. Este es tu momento de limpia profunda: deja vicios, rutinas y pensamientos que no te dejan avanzar. Arregla tu casa porque serás anfitrión en Navidad y Año Nuevo.

Si estás en pareja todo sigue bien; si estás solito o solita, tus signos compatibles serán Libra, Virgo y Tauro. Te llegará un mensaje muy esperado, ya sea un correo, un WhatsApp o una confirmación. Las posibilidades infinitas aparecen ante ti: solo debes elegir lo que te haga feliz.

Acuario

Te viene la carta del loco, que lejos de lo que muchos creen, para Acuario es una bendición total. Trae riqueza, nuevas oportunidades y cierres positivos de acuerdos y proyectos. Podrías estar pensando en cambiar de trabajo o viene una liquidación que te abrirá mejores puertas. A Acuario siempre le llegan oportunidades en los momentos más difíciles, y esta vez no será la excepción.

Arreglarás documentos de casa, impuestos o colegiaturas. El jueves será tu mejor día. Tendrás una semana ocupada y acelerada; organiza tu tiempo para equilibrar trabajo, gimnasio, pareja y amigos. Quédate siempre con lo que te hace crecer, lo que te suma y te mueve. No guardes rencores ni busques venganzas; suéltalo todo.

Te llegará tu pasaporte, tu visa o trámites que te permitirán viajar este fin de año o para tu cumpleaños en 2026. Tus números serán 04, 16 y 19; tus colores, rojo y verde. Estudia algo de ventas, arquitectura, diseño, música o idiomas. Cambia patrones negativos: a veces atraes personas problemáticas por hábitos o actitudes que debes transformar.

Te buscarán tu papá o mamá para invitarte a viajar. También un amor del pasado pedirá perdón; perdona, pero no regreses. En el amor, si estás solito o solita, llegarán Géminis, Libra y Aries para darte estabilidad. Será una semana bendecida.

Piscis

Te viene la carta de la rueda de la fortuna. Llegan días de crecimiento, oportunidades y avance. Será una semana de mucho trabajo y cierre de mes, con varias fiestas o reuniones a las que te invitarán; acepta porque te hará bien. Retoma tu vida social y administra tus gastos. Mantente firme con tus estudios o tu negocio propio, porque vienen resultados muy positivos.

Tu punto débil serán las hormonas: próstata en hombres, matriz en mujeres y tiroides en ambos. Ve al médico y cuida tu alimentación. Se acercan exámenes escolares o laborales y los resolverás con éxito. Tendrás reencuentros con amistades o familiares. Tu mejor día será el jueves. Tus números mágicos serán 05, 23 y 47, con cinco golpes de suerte, y tu color será el amarillo y rojo. Te llega la carta del unicornio, símbolo de abundancia, progreso y patrimonio.

Estás en camino de adquirir una casa o un bien significativo. Evita confiar demasiado en personas tóxicas y suelta el pasado de una vez por todas. Arregla trámites familiares importantes como escrituras o pagos atrasados. Si estás solito o solita, tus signos compatibles serán Sagitario, Escorpión y Cáncer. Cuida tus muelas del juicio y visita al dentista.

Con información de Mhoni Vidente

MF