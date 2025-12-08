¿Quién es la máscara?: Revela las últimas dos celebridades eliminadas del programa

¿Quién es la Máscara? 2025 regresó anoche 7 de diciembre con su esperada semifinal, una gala crucial que no solo reveló la identidad de dos celebridades más, sino que también estableció a los concursantes que competirán en la final de la temporada.

Una de las revelaciones más discutidas de esta fase fue la de Nocturna, uno de los personajes más populares del ciclo. Al despojarse del disfraz, se confirmó que la famosa streamer y creadora de contenido, AriGameplays, era quien estaba detrás.

La influencer se mostró emocionada tras su participación, dedicándole un comentario en tono de humor a Carlos Rivera: "Estoy muy triste que nunca me sacaste". Confesó que la experiencia la superó momentáneamente, llegando a ser completamente absorbida por el personaje. Además, expresó su satisfacción porque muchos sospecharan que la persona bajo la máscara era la reconocida cantante Susana Zabaleta, lo que consideró un "verdadero halago".

En esta noche definitoria, el panel de expertos optó por rescatar a Maestro Bops. Por su parte, el voto de la audiencia salvó a Carroñero, dejando a Nocturna fuera de la pugna en una de las eliminaciones más inesperadas del programa.

Quién es AriGameplays

Abril Abdamari Garza Alonso, conocida profesionalmente como AriGameplays, es una de las figuras más relevantes en el ámbito de la creación de contenido y streaming en Latinoamérica. Originaria de Monterrey, alcanzó la popularidad mediante sus transmisiones en vivo, destacando en plataformas como Twitch y Kick, y por su presencia en importantes eventos de gaming y entretenimiento digital.

Con una base de seguidores que asciende a millones, se ha erigido como un pilar en la esfera gamer de habla hispana. Ha colaborado con marcas internacionales, participado en reality shows y diversificado su contenido hacia temas de estilo de vida y entretenimiento. Su participación en ¿Quién es la Máscara? mostró un perfil inédito, sorprendiendo tanto a sus fans como al grupo de investigadores.

El show bajo la conducción de Omar Chaparro congregó nuevamente a su elenco de especialistas (Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Anahí y Ana Brenda Contreras), quienes se dedicaron a analizar los indicios, debatir conjeturas y a manifestar sus reacciones en vivo ante los desenmascaramientos. Esta entrega fue un punto crucial que redujo drásticamente el número de participantes, preparando el camino hacia el episodio final.

Oka Giner como HienyFerEs

La otra identidad develada en la semifinal fue la de HienyFerEs, que resultó ser la actriz mexicana Oka Giner.

Okairy Alejandra Giner Arredondo, su nombre completo, nació el 30 de noviembre de 1992 en Camargo, Chihuahua. Antes de volcarse por completo a la actuación, cursó estudios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, en el año 2012, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para comenzar su formación profesional.

Su gran momento de notoriedad llegó en 2013 al encarnar a Bárbara Fuenmayor en la producción Gossip Girl Acapulco, un papel que la situó velozmente en la mira del público y del sector del entretenimiento.

Famosos cuya identidad se ha revelado en la temporada

A lo largo de la edición, diversos artistas han tenido que quitarse la máscara:

Samurai – El actor y comediante Lalo España

Capi Bara – El actor Diego Klein

Federico García – El actor y comediante Rodrigo Murray

María Ovina – Wendy Guevara, triunfadora de La Casa de los Famosos México temporada 1

Sonny Hámster – La conductora Odalys Ramírez

Tony Manguera – El actor Julián Gil

Mini Chang – La vedette Maribel Guardia

Rubby Gloss – La actriz Cynthia Klitbo

Monsqueeze – El actor Jesús Ochoa

Sonaja, Chupón y Bebé – Los comediantes Germán y Freddie Ortega

Bebeee – La actriz Marlene Favela

Shiba Moon – La conductora Adamari López

