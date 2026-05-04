Auditorio Telmex: Cartelera del 4 al 10 de mayo

Por casi 20 años, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los espacios más emblemáticos y queridos por el público tapatío, gracias a una trayectoria marcada por espectáculos de primer nivel. Su escenario ha sido testigo de algunos de los shows en vivo más impactantes y memorables, reuniendo a artistas nacionales e internacionales de gran renombre. Desde conciertos intensos hasta presentaciones más íntimas, pasando por comedia, teatro y producciones especiales, este recinto ha logrado posicionarse como un referente indiscutible del entretenimiento en Guadalajara.Y esta semana no es la excepción. El auditorio continúa con la magia que lo caracteriza al recibir a algunas de las figuras más aclamadas del momento, quienes llegarán con producciones que prometen noches llenas de emoción, energía y momentos inolvidables. Con el arranque de mayo, el foro abre nuevamente sus puertas para reafirmar su papel como uno de los ejes principales de la vida cultural y de entretenimiento en Guadalajara. En medio de una ciudad que vibra con la música y el espectáculo, el Auditorio Telmex se mantiene como un punto clave dentro de la agenda semanal, listo para recibir a miles de asistentes que buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en experiencias en vivo.Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de eventos disponibles del 4 al 10 de mayo en el Auditorio Telmex, para que puedas organizar tus planes, descubrir las propuestas más destacadas de la semana y elegir el evento que mejor se adapte a tus preferencias. Ya sea que busques cantar, disfrutar de un espectáculo diferente o simplemente vivir una noche especial, esto te ayudará a no perderte ninguno de los shows más esperados en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP