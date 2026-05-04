Auditorio Telmex: Cartelera del 4 al 10 de mayo

Por casi 20 años, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los espacios más emblemáticos y queridos por el público tapatío, gracias a una trayectoria marcada por espectáculos de primer nivel. Su escenario ha sido testigo de algunos de los shows en vivo más impactantes y memorables, reuniendo a artistas nacionales e internacionales de gran renombre.

Desde conciertos intensos hasta presentaciones más íntimas, pasando por comedia, teatro y producciones especiales, este recinto ha logrado posicionarse como un referente indiscutible del entretenimiento en Guadalajara.

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Y esta semana no es la excepción. El auditorio continúa con la magia que lo caracteriza al recibir a algunas de las figuras más aclamadas del momento, quienes llegarán con producciones que prometen noches llenas de emoción, energía y momentos inolvidables.

Con el arranque de mayo, el foro abre nuevamente sus puertas para reafirmar su papel como uno de los ejes principales de la vida cultural y de entretenimiento en Guadalajara. En medio de una ciudad que vibra con la música y el espectáculo, el Auditorio Telmex se mantiene como un punto clave dentro de la agenda semanal, listo para recibir a miles de asistentes que buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en experiencias en vivo.

Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de eventos disponibles del 4 al 10 de mayo en el Auditorio Telme x, para que puedas organizar tus planes, descubrir las propuestas más destacadas de la semana y elegir el evento que mejor se adapte a tus preferencias. Ya sea que busques cantar, disfrutar de un espectáculo diferente o simplemente vivir una noche especial, esto te ayudará a no perderte ninguno de los shows más esperados en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

Cartelera del Auditorio Telmex del 4 al 10 de mayo

Xavi

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $680 - $2 mil 300

Cris MJ

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

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La India Yuridia

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 18:00 y 21:45 horas

Precio: $400-$2 mil

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