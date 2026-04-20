Si eres de los aficionados al cine que disfruta de las comedias dramáticas la película Pasajero es para ti, perfecta para verla en tu sala favorita con tu mejor compañía.Un hombre tímido queda deslumbrado cuando conoce a Ray, un motociclista enigmático y guapo, que lo toma como su sumiso.Nominada a tres premios BAFTA y ganadora del premio de Guion en la sección Un certain regard del Festival de Cannes, la historia que desafía las normas, pero ofrece una mirada fresca sobre el amor y la identidad.(Pillion)De Harry Lighton.Con Alexander Skarsgard, Harry Melling, Douglas Hodge, Lesley Sharp, Anthony Welsh.Inglaterra-Irlanda, 2025.XM