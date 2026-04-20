Lunes, 20 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Pasajero"

Los aficionados a la comedia dramática tienen en los estrenos de cine de la semana la película Pasajero

Por: Xochitl Martínez

"Pasajero" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Si eres de los aficionados al cine que disfruta de las comedias dramáticas la película Pasajero es para ti, perfecta para verla en tu sala favorita con tu mejor compañía.

 Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.
Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Un hombre tímido queda deslumbrado cuando conoce a Ray, un motociclista enigmático y guapo, que lo toma como su sumiso.

Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL. 
Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL. 

Nominada a tres premios BAFTA y ganadora del premio de Guion en la sección Un certain regard del Festival de Cannes, la historia que desafía las normas, pero ofrece una mirada fresca sobre el amor y la identidad.

 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La posesión de la momia”

Pasajero

(Pillion)

De Harry Lighton.

Con Alexander Skarsgard, Harry Melling, Douglas Hodge, Lesley Sharp, Anthony Welsh.

Inglaterra-Irlanda, 2025.

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