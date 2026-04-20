Si eres de los aficionados al cine que disfruta de las comedias dramáticas la película Pasajero es para ti , perfecta para verla en tu sala favorita con tu mejor compañía.

Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Un hombre tímido queda deslumbrado cuando conoce a Ray , un motociclista enigmático y guapo, que lo toma como su sumiso .

Pasajero. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Nominada a tres premios BAFTA y ganadora del premio de Guion en la sección Un certain regard del Festival de Cannes, la historia que desafía las normas, pero ofrece una mirada fresca sobre el amor y la identidad.

Pasajero

(Pillion)

De Harry Lighton.

Con Alexander Skarsgard, Harry Melling, Douglas Hodge, Lesley Sharp, Anthony Welsh.

Inglaterra-Irlanda, 2025.

XM