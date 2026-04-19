La casa de los espíritus llega al FICG con una historia marcada por la fuerza de las mujeres

Con un público atento y en su mayoría femenino, fue como inició el panel de la próxima nueva serie de Amazon Prime, "La casa de los espíritus", basada en el libro homónimo de la escritora chilena Isabel Allende, el cual se realizó en el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su edición 41.

El silencio que al principio permanecía en toda la sala 2 del Conjunto Santander acabó abruptamente cuando parte del elenco subió al escenario, y al segundo siguiente el público estalló en aplausos; particularmente con la llegada de la actriz española, Nicole Wallace, quien protagoniza "La casa de los espíritus" al dar vida a la versión joven de Clara Trueba, un personaje que confiesa le enseñó a confiar mucho en sí misma, aceptar su parte espiritual y reconocerse como una actriz valorada dentro del gremio.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Pues mira, Clara me enseñó muchas cosas, obviamente, a confiar mucho en mí, a aceptar esa parte espiritual que yo tengo, aceptar también la forma en la que... un poco de la entrega (de Clara), ¿no?, de cómo ella busca siempre, aunque le estén pasando cosas muy horribles y traumáticas, en las que una persona, pues, podría encerrarse, y tener más esperanza, siempre ver el lado bueno y darle la vuelta a la tortilla, como se dice en español.

"Creo que Clara me dio la oportunidad de entrar en un set con unos directores que me hicieron sentirme no solo querida como persona, sino también como actriz", mencionó Wallace con evidente emoción.

En ese sentido, Nicole Wallace reconoció que formar parte de dicha serie, dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, ha sido un orgullo por el aprendizaje de compartir espacios con otras mujeres talentosas.

Ha sido un honor poder compartir un personaje con varias actrices también. Es algo que no me había pasado nunca y ha sido muy, muy gozoso poder cómo nutrir un personaje de tres mujeres y aprender la una de la otra".

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Cabe destacar que el entusiasmo del público al ver a Nicole Wallace no es fortuito, sino que se debe a su actual carrera en ascenso al posicionarse como una de las jóvenes promesas del cine, donde su talento ha brillado en producciones dirigidas al público juvenil, como es el caso de su protagónico en la trilogía de "Culpables".

"La casa de los espíritus", una serie con poder femenino

Por su parte, la actriz Fernanda Castillo conmovió a la audiencia al visibilizar la lucha de las mujeres a través de los distintos personajes femeninos de "La casa de los espíritus", particularmente a su personaje Férula Trueba, quien representa lo que se espera de una mujer desde espacios cotidianos como el hogar.

A partir de ella (férula) se van a ver las luchas de muchas mujeres. Que además al día de hoy nosotras podamos estar sentadas aquí, que hayamos decidido, que yo había decidido ser mamá o no, o sea, esas luchas me parece que el personaje de Férula las son, nos hace recordarlas para honrarlas.

Es un personaje que habla mucho de la lucha femenina, porque además ayer veía la proyección y escuchaba que ella decía: "¿Me hubiera gustado ser hombre para poder irme, ¿no?" Pero es que me hubiera gustado ser hombre para poder elegir, para poder amar, para poder existir. Y es un personaje que nunca es vista hasta que la mira Clara. Y la primera vez que la mira Clara, que la toca Clara, y es el vínculo con esta mujer la que la hace existir y de autodescubrirse también", compartió Fernanda Castillo.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

¿Cuándo se estrenará “La casa de los espíritus”?

Cabe destacar que la serie se estrenará el próximo 29 de abril en la plataforma de Amazon Prime Video, la cual contará con ocho capítulos; además, "La casa de los espíritus" formó parte de las Galas a Beneficio del FICG, donde el pasado sábado 18 de abril fue su estreno exclusivo.

La conferencia terminó con una gran fotografía entre el elenco y el público, entre aplausos y rostros visiblemente emocionados de algunos lectores y otros amantes del cine.

En el panel también estuvieron presentes Alfonso Herrera, Chiara Rodriguez Parravicini-Di Parravicino, Nicolas Contreras, Pedro Fontaine y el director, Andrés Wood; fue moderado por Carlos Gómez Iniesta.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS