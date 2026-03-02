Lunes, 02 de Marzo 2026

Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en marzo

Con una agenda variada durante el mes de marzo, el Auditorio Telmex reafirma su posición como uno de los recintos más importantes del país

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El Auditorio Telmex se prepara para vivir un mes de marzo cargado de energía, talento y diversidad musical. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Durante el mes de marzo, el Auditorio Telmex volverá a convertirse en el epicentro musical de Guadalajara al recibir a algunas de las bandas y artistas más destacados del momento, quienes prometen llenar de energía, luces y grandes interpretaciones uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

A lo largo de los años, este escenario se ha consolidado como una parada obligatoria dentro de las giras nacionales e internacionales, no solo por su infraestructura moderna, sino también por la experiencia acústica y visual que ofrece al público. Su ubicación estratégica dentro de la Zona Metropolitana y su constante cartelera de alto nivel lo han posicionado como uno de los espacios culturales más importantes del país.

Con la llegada de marzo, el Auditorio Telmex se prepara para abrir sus puertas a una agenda diversa que reúne distintos géneros musicales, desde el regional mexicano hasta el pop, el rock y las propuestas alternativas, demostrando que Guadalajara es una plaza clave para la industria del entretenimiento en vivo. 

Así que, si quieres vivir una de las mejores noches acompañado de música en vivo, espectáculos de primer nivel y una atmósfera inigualable en el Auditorio Telmex, a continuación te compartimos la cartelera completa del mes de marzo para que elijas tu concierto favorito y apartes la fecha

Cartelera de marzo en el Auditorio Telmex

Trono de México

  • Fecha: Jueves 5 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 

Luis Ángel “El Flaco”

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550 - $3 mil 500

Esteman & Daniela Spalla

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $580 - $1 mil 700

Panteón Rococó

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 500

Dread Mar I

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $510 - $1 mil 900

Yandel Sinfónico

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860 - $1 mil 980

La Parranda Tour 2.0

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

Love of Lesbian

  • Fecha: Jueves 26 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 100

Simple Plan

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $620 - $1 mil 180

