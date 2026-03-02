Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en marzo

Durante el mes de marzo, el Auditorio Telmex volverá a convertirse en el epicentro musical de Guadalajara al recibir a algunas de las bandas y artistas más destacados del momento, quienes prometen llenar de energía, luces y grandes interpretaciones uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.A lo largo de los años, este escenario se ha consolidado como una parada obligatoria dentro de las giras nacionales e internacionales, no solo por su infraestructura moderna, sino también por la experiencia acústica y visual que ofrece al público. Su ubicación estratégica dentro de la Zona Metropolitana y su constante cartelera de alto nivel lo han posicionado como uno de los espacios culturales más importantes del país.Con la llegada de marzo, el Auditorio Telmex se prepara para abrir sus puertas a una agenda diversa que reúne distintos géneros musicales, desde el regional mexicano hasta el pop, el rock y las propuestas alternativas, demostrando que Guadalajara es una plaza clave para la industria del entretenimiento en vivo. Así que, si quieres vivir una de las mejores noches acompañado de música en vivo, espectáculos de primer nivel y una atmósfera inigualable en el Auditorio Telmex, a continuación te compartimos la cartelera completa del mes de marzo para que elijas tu concierto favorito y apartes la fechaTrono de MéxicoLuis Ángel “El Flaco”Esteman & Daniela SpallaPanteón RococóDread Mar IYandel SinfónicoLa Parranda Tour 2.0Love of LesbianSimple Plan* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP