Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en marzo

Durante el mes de marzo, el Auditorio Telmex volverá a convertirse en el epicentro musical de Guadalajara al recibir a algunas de las bandas y artistas más destacados del momento , quienes prometen llenar de energía, luces y grandes interpretaciones uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

A lo largo de los años, este escenario se ha consolidado como una parada obligatoria dentro de las giras nacionales e internacionales , no solo por su infraestructura moderna, sino también por la experiencia acústica y visual que ofrece al público. Su ubicación estratégica dentro de la Zona Metropolitana y su constante cartelera de alto nivel lo han posicionado como uno de los espacios culturales más importantes del país.

Con la llegada de marzo, el Auditorio Telmex se prepara para abrir sus puertas a una agenda diversa que reúne distintos géneros musicales, desde el regional mexicano hasta el pop, el rock y las propuestas alternativas, demostrando que Guadalajara es una plaza clave para la industria del entretenimiento en vivo.

Así que, si quieres vivir una de las mejores noches acompañado de música en vivo, espectáculos de primer nivel y una atmósfera inigualable en el Auditorio Telmex, a continuación te compartimos la cartelera completa del mes de marzo para que elijas tu concierto favorito y apartes la fecha

Cartelera de marzo en el Auditorio Telmex

Trono de México

Fecha: Jueves 5 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil

Luis Ángel “El Flaco”

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $550 - $3 mil 500

Esteman & Daniela Spalla

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $580 - $1 mil 700

Panteón Rococó

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 500

Dread Mar I

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $510 - $1 mil 900

Yandel Sinfónico

Fecha: Jueves 19 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860 - $1 mil 980

La Parranda Tour 2.0

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

Love of Lesbian

Fecha: Jueves 26 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $1 mil 100

Simple Plan

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $620 - $1 mil 180

