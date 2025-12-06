Cine mexicano compite con los grandes estrenos de Hollywood

En un mes que tradicionalmente no favorece al cine mexicano, cinco apuestas nacionales están listas para medirse ante grandes títulos hollywoodenses de temporada como "Avatar", "Anaconda" y "Noche de paz, noche de horror".

Diciembre, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del Imcine, es la época más complicada del año para las producciones nacionales después del verano, periodo en el que los blockbusters se apoderan de las pantallas locales, llegando cada uno a ocupar hasta una tercera parte del total en la República Mexicana.

En contraparte, septiembre es el mes más amable con el cine nacional, pues generalmente supera el millón de asistentes.

Diciembre de 2024 fue el mes más exitoso para los filmes locales desde la pandemia: se vendieron 1.35 millones de boletos, apenas 10 mil menos que en 2019.

Pero no hay que dejarse engañar por esta cifra cercana a la era preCovid: más del 90% de los boletos se concentraron en dos títulos, la comedia "Una pequeña confusión", protagonizada por Juanpa Zurita y Ana de la Reguera, y el filme de terror "Turno nocturno", inspirado en la leyenda del fantasma de una enfermera que recorre hospitales.

Ambos títulos, eso sí, pueden presumir de haber superado a "El hubiera sí existe" (570 mil asistentes), estrenada en diciembre de 2019.

Ahora toca a una película protagonizada por Omar Chaparro, otra ganadora reciente en el Festival de Morelia y una más de ciencia ficción hablada en mixteco hacerle frente a los grandes blockbusters.

"Al final, lo que se busca es una diversificación de contenido. Tal vez la gente vaya a ver Avatar el 18 y tal vez el 23, ¿pero qué más va a ver? Habrá a quien no le guste Bob Esponja y, entonces, hay otras opciones", considera Carlos Castillo, de Cinépolis Distribución, compañía que estrenará en Navidad el título "La celda de los milagros", con Chaparro.

Las películas nacionales que se estrenan en diciembre tradicionalmente son comedias, pero este año las elegidas serán puros dramas, algunos de ellos en sólo 50 cines.

Las cartas del cine nacional

La primera en ver la luz es "Monstruo de Xibalba", ópera prima de Manuela Irene, que llegará a partir de este jueves a salas Cinépolis y Cinetecas.

Es una apuesta apoyada por el programa Cine para las Infancias del Imcine, que narra la historia de un niño decidido a descubrir qué ocurre después de la muerte, mientras se encuentra con un misterioso hombre en la selva yucateca.

Se estrena el mismo día que la secuela de "Five Nights at Freddy's", que, según la página de Cinemex, tendrá cinco funciones diarias. "Tengo la esperanza de que, como hay niños de vacaciones, se vayan a ella; en Cineteca Xoco vamos a tener matinés, por ejemplo", comenta Manuela Irene.

Luego de ella, el día 11, llegarán a salas "Itu Ninu", cinta futurista y apocalíptica hablada en un 50% en mixteco, y "El diablo en el camino", protagonizada por Luis Alberti. Esta última, ambientada en las postrimerías de la Guerra Cristera, tenía previsto su lanzamiento en julio, pero la fecha se fue moviendo.

"Ahora todos los meses son complicados. Al final, estamos con lo que nos digan los exhibidores, que de pronto nos dicen 'aquí hay un hueco' y lo tomamos. Siempre es una apuesta: no sabes cómo va a reaccionar el público", señala su realizador, Carlos Armella.

Contra pesos pesados

El 18 llegará "La reserva", película ganadora en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, centrada en la lucha de los defensores ambientales, que tendrá enfrente nada menos que la nueva entrega de "Avatar", la franquicia de James Cameron que tuvo un presupuesto estimado de 250 millones de dólares.

Mientras que el 25, día navideño, Omar Chaparro encabezará la apuesta mexicana con "La celda de los milagros", remake de la exitosa cinta surcoreana de 2013 sobre un hombre con discapacidad mental que enfrenta injusticia y violencia.

Las películas de Chaparro superan el millón de asistentes promedio, pero ahora tendrá que medirse justo con un "Avatar" encarrerado y el lanzamiento de "Anaconda", con Jack Black y Paul Rudd.

AO

