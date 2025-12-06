Estos son los mejores discos del año, según Rolling Stone

De acuerdo con la revista Rolling Stone, en el 2025 no hubo mejor disco que el DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny. Cerca se quedó Lady Gaga con Mayhem. Lux de Rosalía completó la terna de los tres mejores álbumes del año.

"El álbum y su dominio este año son un testimonio de hasta dónde puede llevar a Bad Bunny su inquebrantable orgullo boricua", asegura la revista, que publicó el pasado miércoles su tradicional lista con los 100 discos más destacados del año.

El sexto álbum de Bad Bunny "es local, alegre y fresco" ya que el puertorriqueño "toma los mejores momentos de Un verano sin ti -su cuarto álbum, de 2022- y supera los límites de su sonido, continuamente experimental, hacia el territorio inexplorado de la música folclórica puertorriqueña y la salsa", resalta la revista.

"A pesar de su enfoque cultural hiperespecífico, o quizás debido a él, DeBÍ TiRAR MáS FOToS ha conquistado 2025. Se pudo escuchar en las calles de Nueva York, en San Juan y más allá, y ayudó a Bad Bunny a hacer historia".

En cuanto a Rosalía, asegura que la española "ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y Lux suena como ninguna otra en la música actual".

Rolling Stone destaca la "irreverencia" de Lux como razón de que "sea tan impactante": "Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca".

"En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensado y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven", culmina el escrito.

Por delante de Lux está Mayhem, de Lady Gaga, que ocupa el segundo lugar con el que Rolling Stone califica como "el álbum de pop más potente del año". Un trabajo en el que aparece la "versión más auténtica" de la artista, que abraza sonidos esenciales en uno de los discos "más ambiciosos y diversos de su carrera".

El top 10 se completa con 'Baby', de Dijon; 'Getting Killed', de Geese; 'Let God Sort Em Out', de Clipse; 'Snipe Hunter', de Tyler Childers; 'Bleeds', de Wednesday; 'Ego Death at a Bachelorette Party', de Hayley Williams, y 'Music', de Playboi Carti.

Sabrina Carpenter, una de las cantantes más populares del momento, ocupa el puesto 13 con 'Man's Best Friend', mientras que Taylor Swift está en el 15, con 'The Life Of A Showgirl' justo por delante de la mexicana Silvana Estrada, con 'Vendrán suaves lluvias'.

El segundo álbum de la cantautora mexicana de 28 años cuenta con "orquestaciones exquisitas con instrumentos de viento y cuerda" en un álbum autoproducido "de extraordinaria ternura, que evoca el espíritu trovador de gigantes latinos como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa".

En el 34 aparece Karol G, con su 'Tropicoqueta'. "¿Adónde va exactamente un artista tras un éxito global, imponente y que rompe récords?", se pregunta la revista. Y lo que hizo la colombiana es "pensar en toda la música que le había inspirado en su infancia: baladas barrocas de los ochenta, vallenatos vibrantes, merengues de fiestas en las salas de estar de sus familias en Medellín".

"Un brillante compendio de 20 canciones, todas provenientes de diferentes partes de la historia del pop latino, con énfasis en el pop. Lo que logra es desenfadado y fresco, interesado en la accesibilidad y la conexión, extendiéndose como un mosaico de pasado y presente".

En los 50 primeros discos también aparece el español Guitarricadelafuente, en el 46, con 'Spanish Leather', "uno de los discos más emocionantes y aventureros del año", y la puertorriqueña María Zardoya en el 48 con su primer trabajo en solitario, 'Melt', "más soñador e íntimo que el pop con tintes jazzísticos de su banda", The Marias.

Y en el 50, la banda mexicoestadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida, con '111Xpantia', un "regreso al sonido clásico del grupo" con un disco que es la consolidación del grupo.

