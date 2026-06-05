Mexicana de Aviación: ex empleados amagan con protestas

A pocos días de que México sea sede de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, ex empleados de Mexicana de Aviación advirtieron que podrían realizar manifestaciones en aeropuertos, dependencias gubernamentales y actos públicos si el gobierno federal no responde a sus reclamos relacionados con la entrega de recursos pendientes.

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Mediante una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, los extrabajadores expresaron su indignación señalando que han esperado más de 15 años por una liquidación justa, solicitaron la liberación inmediata de los fondos obtenidos por la venta de la marca y de diversos activos de la desaparecida Mexicana de Aviación.

Los extrabajadores advirtieron que de lo contrario "no nos quedará más que radicalizar nuestras protestas", y adelantaron que no aceptarán más pretextos burocráticos "ni atole con el dedo".

En la misiva fechada este 5 de junio, argumentaron que, si hay recursos para mantener a flote una aerolínea del Estado, también debe haberlos para "saldar la deuda con sus legítimos dueños: los extrabajadores". Acusaron que han sido engañados con "promesas incumplidas", pues la llamada "segunda dispersión" de recursos para los exempleados es "una farsa más, un espejismo político".

Acusan que retraso de recursos es “deliberado y cruel”

Recordaron que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pagó 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación y se anunció que una parte de ese dinero serviría para pagar los adeudos históricos.

Sin embargo, señalaron, mientras la nueva aerolínea estatal, operada por Sedena, anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos, "el dinero que nos pertenece sigue sin llegar a nuestros bolsillos".

Al señalar que se habla de un segundo pago que llegaría en 2026, los inconformes dijeron que es inadmisible, y acusaron que "el retraso en esta dispersión es deliberado y cruel". Por ello, exigieron la dispersión inmediata de los recursos y amagaron con que no los moverán patrullas "ni discursos vacíos".

KR