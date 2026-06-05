Summer Game Fest 2026: Lista de juegos presentados en el evento

Cada año, durante verano, Geoff Keighley y su equipo han celebrado el Summer Game Fest. Este año no ha sido la excepción. Un show que durante dos horas ha dejado una infinidad de nuevos anuncios, algunos de ellos bastante esperados.

Lo más destacado ha estado durante el principio y el final, con el anuncio del remake de Resident Evil Code Veronica y la presentación por todo lo alto de Final Fantasy Remake VII Revelation , que se ha mostrado con uno de los más atractivos gameplays. El evento nos ha dejado además con el regreso de Cuphead, el nuevo Stellar Blade o la fecha de llegada de Stranger Than Heaven.

El primer anuncio de la noche: el remake de Resident Evil Code Veronica

Resident Evil Veronica fue el primer anuncio de la noche. Un remake del clásico Resident Evil Code Veronica, originalmente lanzado en el año 2000. Capcom recupera esta entrega con un remake que incorpora gameplay moderno, un historia reinventada pero manteniéndose fiel al juego original.

La nueva versión llegará en 2027 a PS5, PC, Xbox Series y Nintendo Switch 2. De acuerdo a la descripción oficial de la entrega el juego llegará mezclando locura, intriga, amor y odio en uno de los capítulos más añorados por los seguidores de la gran franquicia.

Cuphead regresa, y vuelve por partida doble

Studio MDHR anunció dos nuevos proyectos de Cuphead. El primero es un nuevo videojuego animado a mano. Sin embargo, el estudio no ha ofrecido más detalles al momento, pero prometió compartir información más adelante.

El segundo proyecto es Mighty Cuphead Adventure, un videojuego de acción en 8 bits desarrollado por un pequeño equipo interno de Studio MDHR. No se limita solamente a imitar la estética retro de los años 80, sino que ha sido creado con tecnología de la época: programación Assembly Language y especificaciones pensadas para Sega Master System. El juego será compatible para consolas modernas y PC.

Fumito Ueda ya tiene título para su nuevo juego

El creador de títulos legendarios como Shadow Of The Colossus y como Ico acaba de volver con un nuevo título anunciado. Se trata de gen ATLAS y será una aventura de acción y ciencia ficción para un jugador, con lanzamiento previsto en Epic Games Store, PS5 y Xbox Series X/S.

El juego comenzará con un protagonista que desconoce porque está en un planeta abandonado. Ante él se extiende el paisaje de un mundo vasto y silencioso, lleno de interminables llanuras, instalaciones desiertas, un mar cambiante y restos de una antigua construcción de una colosal escala. Según avance en el juego, el jugador descubrirá un robot gigante cuyo poder permitirá abrir caminos antes inaccesibles y transformar su manera de entender el mundo.

The Last Ronin

Paramount Games Studio y PlatinumGames han anunciado la adaptación de la novela gráfica “Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin”, que llegará a consolas y PC. La historia seguirá a la última tortuga ninja superviviente, que emprende una desesperada misión de venganza en un mundo marcado por la pérdida.

Nuevo avance de Control Resonant

Remedy Entertainment ha presentado un nuevo avance de Control Resonant, secuela de Control, que llegará el 24 de septiembre a PS5, Xbox Series y PC. En el video somos testigos de la versión paranatural de Manhattan, narrada por Emily Pope, que regresará como la Directora en Funciones del Federal Bureau of Control y trabajará al lado de Dylan Faden.

¡Por fin llega la tercera parte del remake de Final Fantasy VII!

Square Enix ha anunciado Final Fantasy VII Revelation, tercera y última entrega del remake de Final Fantasy VII. El juego llegará para emoción de muchos seguidores la próxima primavera de 2027. Estará disponible en PS5, PC, Nintendo Switch 2 y Xbox Series. Como dato curioso el lanzamiento coincidirá con el aniversario número 30 del Final Fantasy VII original.

En esta entrega con el mundo al borde de la aniquilación, seguiremos las aventuras de Cloud, Sephirot y sus compañeros. Con un meteorito que amenaza desde el cielo, los guardianes del planeta conocidos como Weapons desatan el caos por todo el mundo mientras la guerra se extiende y Sephirot se acerca a su divinidad.

CA