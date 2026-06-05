Primavera Sound 2026: The Cure desata la nostalgia y el rock gótico (VIDEO)

The Cure volvió a demostrar por qué es una de las bandas más influyentes de la historia del rock alternativo durante su esperada presentación en el Primavera Sound de Barcelona. Ante una multitud que ocupó por completo la enorme explanada del Parc del Fòrum, el grupo liderado por Robert Smith ofreció una actuación que quedará grabada entre los momentos más destacados de la edición 2026 del reconocido festival.

Miles de asistentes se congregaron frente al escenario principal para presenciar el regreso de la legendaria agrupación británica a la capital catalana, una visita que no ocurría desde hacía cuatro años. La expectativa era enorme y la respuesta del público confirmó que The Cure continúa siendo uno de los nombres más queridos y respetados de la música contemporánea.

Desde los primeros acordes de "Alone", el ambiente se transformó en una celebración colectiva. Smith apareció resguardado tras su característica guitarra para encadenar temas como "Pictures of You" y "High", demostrando una energía y presencia escénica que contrastan con el paso del tiempo. A sus 67 años, el músico británico volvió a cautivar a varias generaciones de seguidores.

El alcance del concierto trascendió las fronteras del recinto. Además de quienes asistieron físicamente al festival, alrededor de 16 mil personas siguieron la presentación a través de la retransmisión oficial, ampliando el impacto de una de las actuaciones más esperadas del cartel del Primavera Sound.

The Cure repasa sus grandes clásicos en Barcelona

La banda apostó por un recorrido amplio por su trayectoria musical, dejando en segundo plano buena parte del repertorio de "Songs of a Lost World", su más reciente producción discográfica. En cambio, el protagonismo recayó sobre los temas que han definido su legado dentro del post-punk, el rock gótico y la new wave.

Canciones emblemáticas como "Lovesong", "In Between Days", "Fascination Street" y "A Forest" resonaron en la noche barcelonesa acompañadas por un sonido sorprendentemente limpio, pese a las dimensiones del espacio abierto. La calidad técnica del espectáculo permitió apreciar cada detalle instrumental y, especialmente, la notable interpretación vocal de Robert Smith.

Con el Mediterráneo como telón de fondo, la atmósfera osciló entre la melancolía característica del grupo y momentos de auténtica euforia colectiva. Temas como "The Last Day of Summer" y "End Song" sirvieron como antesala para una recta final cargada de emoción y nostalgia.

Tras una breve pausa llegaron los esperados bises. "Lullaby" y "Hot Hot Hot!!!" prepararon el terreno para una sucesión de himnos que provocó una reacción masiva entre los asistentes. "Friday I'm in Love", "Close to Me" y "Boys Don't Cry" pusieron el broche de oro a más de dos horas y media de concierto que mantuvieron al público completamente entregado.

Role Model, Skrillex y más artistas completan la fiesta del Primavera Sound

Mientras The Cure dominaba el escenario principal, otros espacios del festival continuaban ofreciendo propuestas para todos los gustos. El estadounidense Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury, reunió a sus seguidores con una actuación que combinó country alternativo y pop contemporáneo.

Pese a coincidir parcialmente con el concierto de los británicos, el artista logró conectar con su audiencia gracias a canciones como "Some Protector", "Scumbag" y "The Dinner". Además, aprovechó la ocasión para presentar adelantos de su próximo trabajo discográfico e interpretar una versión de "Somebody Else", éxito de la banda británica The 1975.

La actividad en el Primavera Sound no terminó con el cierre de los conciertos principales. La programación continuó durante la madrugada con la participación de artistas como Skrillex, Jade, PinkPantheress y los suecos Viagra Boys, consolidando una jornada que confirmó nuevamente a Barcelona como uno de los grandes epicentros musicales de Europa.

Con una actuación sólida, emotiva y repleta de clásicos, The Cure reafirmó su estatus de leyenda viva de la música. Su regreso al Primavera Sound no solo cumplió las expectativas de miles de seguidores, sino que también dejó uno de los momentos más memorables de la temporada de festivales en 2026.

TG