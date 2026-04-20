Sin senos sí hay paraíso: tres personas fallecen en medio del set, debido a ataque armado

La industria televisiva de Colombia vive horas de conmoción tras un violento ataque ocurrido en una locación de “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá. El hecho dejó tres personas muertas y una herida, sacudiendo al elenco y a la producción.

El trágico suceso se dio a conocer este sábado 18 de abril, luego de que autoridades confirmaran un ataque en una de las locaciones vinculadas a la popular serie colombiana “Sin senos sí hay paraíso”. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en Laches, zona ubicada en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

El saldo preliminar fue de tres personas fallecidas, entre ellas el presunto agresor y dos integrantes del equipo de producción. Además, se informó sobre una persona lesionada que permanece hospitalizada. La noticia generó impacto inmediato entre seguidores de la serie y miembros del medio artístico colombiano.

�� TRAGEDIA | Con mucho dolor lamento informarles que ayer hubo un VIOLENTO ATAQUE contra la producción de SIN SEN0S SÍ HAY PARAÍSO, dejando tres muertos en el centro de Bogotá.



El agresor atacó a Nico durante el rodaje y lo apuñaló; en ese momento varios del equipo de… pic.twitter.com/Doo8L1t3MK— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 19, 2026

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según lo difundido por diversos reportes, un hombre se habría acercado a uno de los trabajadores de producción portando un arma blanca. El ataque inicial provocó que otras personas del equipo intervinieran para auxiliar a su compañero, lo que derivó en un enfrentamiento violento.

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, explicó que el hecho ocurrió en vía pública.

“En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”.

Las autoridades también confirmaron que hay una persona herida bajo atención médica.

Cuatro personas detenidas tras los hechos

Como parte de las investigaciones, la Policía de Bogotá informó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el ataque y la riña posterior. Sin embargo, se aclaró que ninguno de los detenidos sería el atacante principal, ya que este falleció durante los hechos.

Hasta el momento, continúan las indagatorias para esclarecer la secuencia exacta del incidente, determinar responsabilidades y conocer el vínculo de los involucrados.

Dolor en el elenco de “Sin senos sí hay paraíso”

Tras conocerse la tragedia, miembros del elenco y la producción compartieron mensajes de luto en redes sociales. Desde cuentas ligadas al proyecto apareció una publicación con la frase:

“Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que fallecieron hoy”.

El mensaje fue interpretado como una muestra de duelo hacia los integrantes del equipo que perdieron la vida.

Carmen Villalobos dedicó premio a las víctimas

El mismo día de la tragedia, parte del elenco asistió a los Premios India Catalina, uno de los eventos más importantes de la televisión colombiana. Entre los asistentes se encontraba la actriz Carmen Villalobos, quien subió al escenario tras ganar la categoría de Mejor Actriz Protagónica.

Durante su discurso, la actriz dedicó unas palabras marcadas por la emoción:

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy, mi corazón está con las familias de la producción hoy, les dedico esto de aquí al cielo”.

Sus declaraciones conmovieron a asistentes y seguidores en redes sociales. La actriz Carolina Gaitán también reaccionó públicamente al compartir una fotografía de uno de sus compañeros fallecidos.

En su mensaje escribió:

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

La publicación generó numerosas muestras de solidaridad entre colegas y fanáticos.

El caso ha provocado consternación dentro del mundo del entretenimiento en Colombia, donde “Sin senos sí hay paraíso” se mantiene como una de las producciones más reconocidas de los últimos años.

Más allá del impacto mediático, la tragedia pone el foco en la seguridad de equipos técnicos, personal de producción y trabajadores que hacen posible cada grabación. Mientras avanzan las investigaciones en Bogotá, compañeros, familiares y seguidores esperan respuestas sobre un hecho que enluta a una de las series más populares de la televisión latinoamericana.

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